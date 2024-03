Jeho tým byl stále o krok napřed. Rychle vedl o dvě branky, domácí sice srovnali, ale hosté si už výhru pohlídali. „Trmice začaly hodně vlažně, to nás trochu překvapilo. Co se týče obrany, tak tam měli pomalejší hráče a naši rychlí kluci toho využívali. Jedinou kaňkou je tak trochu zbytečné vyloučení Kamila Danča za zakopnutí míče,“ dodal Rojko.

Hodně dramatické utkání sehrály Malšovice, které nakonec urvaly v Žitenicích dva body po výhře 5:4 po penaltách. V poločase přitom prohrávaly 0:3. „Takový zápas se jen tak nevidí,“ usmál se Josef Florián, trenér Malšovic.

„Domácí mají ve svém kádru řadu zkušených hráčů. My jsme první půli hráli proti větru a Žitenice nám tam šouply tři branky. Po změně stran jsme měli vítr v zádech, skóre srovnali a dostali to do penalt,“ pokračoval Florián.

Hattrickem se blýskl malšovický kapitán Daniel Příhonský, který v základní hrací době proměnil dvě penalty. Rozstřel byl hodně zajímavý. „Nám se chvilku před koncem zranil brankář Petr Hvozdovič, má něco s kotníkem. Zastoupil ho Petr Němec, který pak domácím chytil snad šest penalt. Celkově ten rozstřel byl hodně dlouhý, řada penalt byla kopnutá hodně lajdácky. Každopádně dva body jsou pro nás dobré,“ dodal.