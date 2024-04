Hodně zamotaná je spodní část tabulky I.A třídy. O záchranu tam bojuje hned několik týmů. Mezi ně patří i Rumburk, který si ale o víkendu ohromně pomohl.

Aleš Vavroušek hodnotí utkání proti Roudnici. | Video: Ladislav Pokorný

Tým z Děčínska doma zvládl klasický zápas „o šest bodů,“ Roudnici nad Labem porazil 1:0 a utekl třem posledním týmům na pět bodů.

Utkání rozsekl ve 33. minutě Burda. Domácí kopali rohový kop, brankář Chaloupka míč vyboxoval, ovšem Sellner ho vrátil zpět do „ohně,“ kde ho dostal hlavou do sítě právě Burda.

Rumburští hráli účelně a jednoduše, hrozili hlavně po standardních situacích. Roudnice byla více na míči, hlavně ve druhém poločase měla velký tlak, do šancí se dostávala složitě. Rumburk naopak hrozil z brejků, výsledek se ale neměnil.

„Máme z vítězství velkou radost, bylo to těžké utkání. Roudnice má kvalitní tým, byla více na míči, ale vlastně hraje jenom po vápno. Naštěstí jsme dali gól a udrželi to,“ přiznal Aleš Vavroušek, hrající manažer FK Rumburk.

„Takové zápasy mě ubíjí. Nechápu to. V kabině se vyhecujeme, cítím z kluků odhodlání a pak celý první poločas prochodíme. Navíc proti Rumburku, který má věkový průměr 35 let. Je to velké zklamání, převaha nám je k ničemu,“ kroutil hlavou Pavel Hoznédl, velmi zklamaný trenér Roudnice nad Labem.