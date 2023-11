Souboj dvou posledních týmů krajského přeboru přinesl spíše boj, než krásný fotbal. Utkání Jílového s Krupkou branku nepřinesl a skončil zaslouženou remízou. Penalty pak lépe zvládl domácí tým z Děčínska. Hosté z Krupky získali vůbec první bod v sezoně.

Jílové doma remizovalo s Krupkou, následně vyhrálo penaltový rozstřel. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Je to zasloužená remíza, navíc musím říct, že Krupka bylav poli lepší. My jsme na tom teď herně hodně špatně, nedaří se nám, možná je to v hlavách. Ani tam nebylo moc vyložených šancí,“ přiznal Ondřej Barilla, trenér Jílového.

„Zápas byl velmi vyrovnaný a fyzicky náročný. Terén v Jílovém byl obtížný, ale to pro oba týmy stejný. Šance byly na obou stranách. Jsme rádi, že jsme vybojovali první bod. Budeme makat dál, aby Krupka udržela kraj,“ bojovně prohlásil Josef Kotrba, kapitán FK Krupka.

Zatímco Krupka zakončí podzim domácím duelem s trápícím se Žatcem, Jílové bude hrát ještě dva zápasy. Dohrávku proti Litoměřicku a poslední kolo proti Ústí B. „No, čekají nás ještě velmi těžcí soupeři. Můžeme jenom překvapit, ale už opravdu vyhlížíme zimní přestávku,“ dodal jílovský trenér.