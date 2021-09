Šestým kolem pokračovala krajská I.B třída. Ve skupině A se do akce dostaly pouze čtyři okresní týmy. Dobkovice svoje utkání v Krupce proti Unčínu nehrály. Proč?

Chabařovice - Union Děčín, I. B třída 2021/2022 | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Sami vlastně nevíme. Tři dny před zápasem nám volali z Unčína, jestli bychom to nemohli sehrát v neděli. Za tak krátkou dobu jsme nemohli reagovat, takže jsme to neakceptovali. Řešilo se to přes kraj. Skončí to pravděpodobně kontumací v náš prospěch,“ sdělil Deníku Zdeněl Štol, kouč Dobkovic.