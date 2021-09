„Odehráli jsme docela dobrý zápas. Je pravda, že Junior byl pohyblivější a vlastně i lepší. Vyhrál zaslouženě. My dostali laciné branky. Ve druhé půli nás Junior dvacet minut pořádně přimáčkl. Děčín hodně zlobil náš útočník Kamil Dančo, pak se na něj vyměnili obránci a hostům to pomohlo,“ opáčil hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

„Derby mělo slušnou úroveň, muselo se divákům líbit. My jsme byli lepším týmem, ale paradoxně jsme v průběhu zápasu prohrávali. Po změně stran ale Heřmanovu docházely síly a my jsme dokázali zvrátit průběh zápasu,“ řekl vedoucí Junioru Děčín Miroslav Tyl.

Vzhledem k tomu, že kvůli zranění střídal ještě střelec jediné domácí branky Jan Malec, neměl domácí kouč Roman Veselý příliš důvodů k radosti. „Musím sportovně uznat, že soupeř byl nad naše síly a je to nejspíš opravdu nejlepší tým v celé soutěži. Spíše než výsledek mě ale mrzí ztráta tří klíčových hráčů, navíc u Adama Lukeše to asi bude na delší dobu,“ hlesl zklamaně. Chlumečtí tak přičítají další korálky na počítadlo absencí. „Chtěli jsme favorita potrápit, ale chybí nám hodně hráčů, I proto musel Lukáš Mach zaskočit na stoperu,“ vysvětlil nezvyklý tah s chlumeckým kapitánem.

Ty obdrželi krátce po sobě čtvrt hodiny před koncem právě Lukáš Mach a následně také Adam Lukeš, oba z řad domácích. Mach viděl druhou žlutou kartu, Lukeš se pustil do potyčky s jedním z diváků. „Hrubé nesportovní chování, 77. minuta – fyzicky napadl jinou osobu (diváka). V přerušené hře opustil hrací plochu a prudkým strčením oběma rukama napadl diváka,“ stojí u Lukešova vyloučení v zápise o utkání.

„Věděli jsme, že domácí mají kvalitní a především hodně ofenzivní tým, takže jsme vyztužili střed pole pěti záložníky, což se nám osvědčilo. Pátý záložník Vašek Cíl tam zahrál opravdu skvěle a prakticky celé utkání jsme měli pod kontrolou,“ pochvaloval si Marčaník. „Povedlo se nám otupit největší chlumecké zbraně, trochu nás překvapilo, že jejich nejlepší střelec Mach nastoupil na stoperu, ale byli jsme na něj připravení,“ poodhalil kouč hostů. „Jediné, co mě na tom zápase mrzí, jsou zbytečné červené karty.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.