„Povedlo se nám srovnat na 1:1, jenže pak přijde školácké vyloučení, a tím pro nás zápas skončil,“ pokrčil rameny trenér Lovosic Roman Podrazil, jehož tým oslabil minutu po vyrovnání po zbytečném faulu a druhé žluté kartě Dominik Lenrt. „Proti nejlepšímu týmu jara potřebujete předvést sto, možná i sto deseti procentní výkon, což v oslabení zkrátka nebylo možné,“ litoval.

Fotbalisté Jílového chtěli doma proti rezervě mosteckého Baníku napravit výbuch z Oldřichova. Nepovedlo se, tým z Děčínska prohrál 1:3. „Výsledek nás mrzí, ale za mě neodpovídá dění na hřišti. Pro diváka to musel být pěkný fotbal. My jsme měli smůlu v koncovce, dvakrát jsme to nedali z brankové čáry. Naopak soupeř potrestal skoro každou naší chybu. Herně to nebylo špatné, ale body nemáme. Stále si myslím, že máme tým na horní polovinu tabulky,“ podotkl Ondřej Barilla, jílovský lodivod.

Poslední Modrá nebyla daleko od bodového zisku, na půdě na jaře dobře hrajícího Horního Jiřetína prohrála 0:1. „Byl to zápas bez šancí, více by mu slušela bezbranková remíza. Klíčové bylo, že jsme těsně před poločasem nedali penaltu, kterou Vaňkovi chytil domácí brankář. Naopak jsme inkasovali po rohovém kopu,“ smutně kroutil hlavou Ladislav Michalec, šéf Modré. „Šance žije, ale bojím se, že tu záchranu neurveme. Když vidím, jak proti nám pískají rozhodčí, tak prostě nevěřím, že nesestoupíme,“ mávl rukou.