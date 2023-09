„Je to nakonec škoda. Domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě, ale kdybychom dali první branku my, mohlo to třeba vypadat jinak,“ litoval Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Ten musel v sestavě opět hodně improvizovat. „Už bych se opakoval, kdybych řekl, kolik jsme měli absencí. Chyběl i Tomáš Reichelt, takže se z útoku do defenzivy přesunul Michal Just. Hodně tomu pomohl. Hráli jsme ze zabezpečené obrany a čekali, zda nevyjde nějaký brejk. Za stavu 0:0 tam měl velkou šanci Tomáš Příhonský, ale gól nedal. Bylo to o první brance, tu dali domácí,“ připomněl Barilla.

Světlem na konci tunelu může být zlepšený výkon Jílového oproti posledním zápasům. „Byla tam bojovnost a chuť se o výsledek porvat. Asi podobný výkon, jako proti Brné,“ všiml si

Jílovský trenér teď řeší, co dál s Michalem Justem. „Vzadu hrál dobře, ale teď ho budeme doma potřebovat zase v útoku. Co si budeme povídat, v ofenzivě je to od nás hodně špatné. Ale sám nevím, co bude v sobotu,“ dodal Ondřej Barilla.

„Já jsem bohužel jako trenér teď s reprezentací v plážovém fotbale v Itálii, takže klukům se věnovali asistenti a zvládli to dobře. Já jsem je upozorňoval, že ani slabšího soupeře nesmí podcenit a koukat na to, kde je v tabulce. Nakonec to prý byl i těžký zápas, byl jsem s týmem ve spojení, ale jsem rád, že tři body máme doma a pokračujeme v nastoleném trendu, kdy se chceme pohybovat na vrcholu tabulky," uvedl Martin Boček, trenér Černovic.