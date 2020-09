Děčínský Junior vyhrál počtvrté v řadě a stále je na druhém místě. Vítězství 2:1 nad Českými Kopisty se nerodila lehce. Děčín musel po poločase otáčet nepříznivý stav, což se nakonec podařilo. „Těsné, ale podle nás zasloužené vítězství. Od začátku jsme měli jasnou převahu, hosté se defacto jenom bránili, ale dokázali udeřit z ojedinělého útoku. Po přestávce kluci zrychlili, naštěstí brzy srovnal Vait, vítězství nám vystřelil Čespiva. Nehráli jsme špatně, jen se nedařilo v koncovce,“ zhodnotil utkání vedoucí týmu Miroslav Tyl.

Třetí místo překvapivě patří České Kamenici. Ta sice herně nezáří, ale body zatím sbírá poměrně pravidelně. Teď zvládla okresní derby na půdě děčínského Unionu, kde vyhrála 2:1. „Hráli jsme dobře dvacet minut, dali dva góly a měli další šance. Od doby, co domácí snížili, jsme přestali hrát, byla to od nás pěkná holomajzna. Zatím máme velké štěstí, že soupeři nedávají branky, ale to nemůže trvat dlouho. Moc nám nepomáhá, že pořád musíme hodně rotovat sestavou. Ale to nás neomlouvá, to mají všude. My už asi hůř hrát opravdu nemůžeme a tak se snad po herní stránce budeme jenom zlepšovat,“ pokrčil rameny kouč Josef Rákosník.

To klub z Bynova má úplně jiné starosti. Stále čeká na první vítězství a s jedním bodem je přikován na dně tabulky. „Mrzí nás to, bylo to spíše remízové utkání. Hrozně jsme prospali začátek, pak už to kluci nedohnali. Nejsme kompletní, trápí nás zranění, není nám přáno, chybí i kousek štěstí. Ale neházíme flintu do žita, musíme prostě bojovat dál,“ zdůraznil kouč Unionu Pavel Horáček.

Dobkovice sice daly venku dvě branky, ale na body nedosáhly. V Hostovicích prohrály 2:4, trenér Zdeněk Štol byl v hodnocení poměrně kyselý. „Vůbec nám nevadil nějaký sklon hřiště, o kterém se tady mluví. Ale ten terén v Hostovicích je tragický. Drny, sucho, míč skáče, takže se to jenom nakopává. Nebylo to o fotbale. Domácí těží ze standardních situacích a rozhodčí jich Hostovicím dal asi více, než bylo zdrávo. To rozhodlo o naší porážce, více k tomu nemám co říct,“ zlobil se.

Heřmanov doma urval bod proti Pokraticím, což domácí lavičku rozhodně nepotěšilo. „Každý bod je dobrý, ale doma chceme vyhrávat. Po půl hodině hry jsme vedli 2:1, ale pak necháme Pokratice během chvilky dát dva góly a rázem prohráváme. Celkově to bylo vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách, my jsme dvacet minut před koncem vyrovnali. Penalty nám dlouhodobě nesedí a to se zase potvrdilo. Asi zasloužená remíza, ale ten jeden bod je pro nás asi málo,“ kroutil hlavou asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

V šestém kole Česká Kamenice hostí Mojžíř, Junior jede do Bezděkova, Union hraje těžké utkání v Křešicích, Dobkovice doma přivítají Pokratice a Heřmanov hraje v Českých Kopistech.

Junior Děčín – České Kopisty 2:1 (0:1) B: Vait, Čespiva – Hýř. R: Lesák. ŽK: 1:1, 60 diváků.



Union Děčín – Česká Kamenice 1:2 (1:2) B: Rangl (PK) – Malina, Braun. R:Topinka. ŽK: 1:1, 80 diváků.



Heřmanov – Pokratice 3:4 pk (2:3) B: Matys, Z. Čapek, Dančo – Podrábský 3. R: Říha. ŽK: 1:3, 70 diváků.



Hostovice – Dobkovice 4:2 (2:1) B: Černohorský 2, Doubek (PK), Novák – R. Štol, Kutzler. R: Faigl. ŽK: 2:3, 145 diváků.