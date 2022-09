„Těžký zápas, hodně nás zlobil Dančo, na kterého jsme si chtěli dát bacha a stejně nám dal dvě branky. Přetlačili jsme soupeře silou vůle, povedlo se střídání Ondry Schmidta, který dal vítěznou branku. Velké ambice? To ne. Je dobře, že se nám daří, ale ta porážka jednou přijde,“ usmíval se Josef Florián, kouč Malšovic.

To zkušený celek Heřmanova prožívá špatný start do soutěže. „Ale v Malšovicích jsme mohli vyhrát, měli jsme tam dvě obrovské tutovky. Ale bohužel,“ hlesl Antonín Čapek, záložník Heřmanova.

Česká Kamenice dala v Chlumci tři branky, přesto odjela domů po porážce 3:5 s prázdnou.

„Domácí vyhráli zaslouženě, my jsme nepřijeli v dobré sestavě. Měli jsme tam hodně ztrát a chyb, Chlumec měl více šancí. Výsledek je spravedlivý,“ uznal Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Rozjet se nemůžou Dobkovice, které doma sehrály bláznivý zápas proti Křešicím. V utkání, ve kterém padly tři červené karty, zachraňoval tým z Děčínska remízu na poslední chvíli. Druhý bod pak získal díky lépe zvládnutým penaltám.

„Podle průběhu zápasu jsou to pro nás zlaté dva body. Ale celkově jsem hodně zklamaný. Hosté šli po hloupé chybě brankáře brzy do deseti. Místo, abychom si užili přesilovku, dohráváme to po nesmyslných kartách v devíti, ještě hostům darujeme penaltu. Měli jsme štěstí, Křešice mohli dát třetí branku a bylo hotovo. Se štěstím jsme vyrovnali úplně na konci. Výsledek je tak velmi dobrý, to, co se dělo na hřišti, bylo ale strašné,“ zlobil se Zdeněk Štol, dobkovický vůdce lavičky.

Křešice si po zápase mohly sypat popel na hlavu. „Bod z venku je dobrý, ale tady jsme měli vyhrát. V deseti se tým semkl, do branky se postavil stoper Pavel Rážek a zachytal dobře. Měli jsme přidat třetí branku a bylo hotovo. Podle mě jsme prostě byli lepší, domácí pak srovnali z penalty, která podle mě nebyla. Je to pro nás ztráta,“ kroutil hlavou Jakub Rusý, kouč Křešic.