„Naše hra je katastrofální. Jdeme dvakrát do protiútoku a najednou dostáváme gól. Určitě se dal uhrát alespoň bod, ale třikrát jsme netrefili prázdnou bránu. Prostě postrádáme kvalitu a podepisuje se na nás absence trenéra. Já osobně jsem rád, že už je konec podzimu. Musíme se dát v zimě dohromady a začít hrát fotbal zase pro radost a ne ze setrvačnosti,“ nebral si servítky po porážce s Ledvicemi Tomáš Hadar, rumburský brankář.

Rumburští v poslední době neumí bodovat venku. Letos ukopali na hřištích soupeřů čtyři body, jenže doma jich přidali jenom osm. „Co se týče venkovních zápasů, tak prakticky pokaždé dáváme horko těžko dohromady sestavu. To se pak odráží na výkonu celého týmu. Bohužel se výsledkové krize neotočila ani proti Ledvicím,“ kroutil hlavou David Dvořák, rumburský předseda.

Šluknov (v červeném Čurgali) doma smetl Klášterec 5:0.Zdroj: Lucie DušíkováRumburk patří k týmům, v jejichž zápasech padá hodně branek. Jednoduše řečeno v poslední době razí teorii, že soupeř může hlavně přestřílet. To se dařilo hlavně v polovině podzimní části, na přelomu října a listopadu je to směrem do útoku zase jalové.

Vraťme se ale k venkovním utkáním. Například porážka 0:4 na hřišti Klášterce byla další nepříjemnou ztrátou. „Nedokážu říct, že se hráčům nechce jezdit takové dálky. Třeba v Klášterci nemohl nastoupit ani jeden z našich čtyř brankářů. Všichni byli nemocní, já jim věřím, nechci nikomu sahat do svědomí. Nakonec musel chytat stoper a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ pokračoval.

Rumburk má za sebou ještě další tři týmy. Naprosto zoufalý Střekov, pak Ervěnice a Klášterec. „Víme, že je to hratelné. Pro nás je prostě základem bodovat na domácí půdě. Z venku body nevozíme. Je jasné, že přes zimu musíme posílit. Také nás trápí fakt, že nemáme trenéra, toho musíme sehnat. To jsou základní věci, které musíme do startu jarní části vyřešit,“ dodal Dvořák.

Konec podzimu naopak vychází fotbalistům Šluknova. Tým, který trénuje Ladislav Čurgali, na domácím hřišti vyprovodili výsledkem 5:0 Klášterec. V tabulce je osmý, navíc se s letošním rokem rozloučí zápasem proti Střekovu. To by měly být další jasné body. „Ke konci podzimu se nám uzdravuje kádr. Chtěli jsme vyhrát, důležité bylo, že jsme do poločasu dali jednu branku. To nás uklidnilo, druhý poločas byl jednoznačnou záležitostí. Padaly moc krásné góly. Zaslouženě jsme vyhráli. Podzim zakončíme proti poslednímu Střekovu, tak doufám, že zápas zvládneme,“ řekl trenér Šluknova Ladislav Čurgali.