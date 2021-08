„Je to škoda, v prvním poločase jsme byli s naším výkonem spokojeni. Sice jsme prohrávali a domácí kopali penaltu. Tu ale Mára Smutný chytil,“ začal s hodnocením Pavel Salava, kouč Jílového. „Začali jsme domácí přehrávat a během minuty jsme otočili skóre,“ poznamenal. Vyrovnání zařídil domácí Kunta, který si dal vlastní gól. Vzápětí dostal hosty do vedení Feledi.

Po změně stran se ale karta obrátila. „Ve druhém poločase jsme se nechali zatlačit. Vyplývalo to z toho, že jsme vedli a domácí prostě chtěli vyrovnat. To se jim podařilo velmi brzo,“ litoval Salava.

Vyrovnanou bitvu rozsekl pět minut před koncem domácí Gaydarski. „Hrálo se od vápna k vápnu, byl to vyrovnaný fotbal. Pak domácí zahráli roh a skórovali krásnou střelou do šibenice. Nejsme vyloženě nespokojení, ale sahali jsme po bodu, remíza by podle mě byla zasloužená. Utkání mělo úroveň, padlo hodně branek, diváci se bavili. Jen škoda, že z toho nic nemáme,“ dodal Salava.

„Zápasy s Jílovým jsou vždy těžké, na druhou stranu to bylo alespoň dramatické a zajímavé pro fanoušky. Měli jsme spoustu šancí, ale nebyli jsme moc efektivní, o to víc mě výhra těší. Vítězný vstup do sezóny se vždy cení, v tomto ohledu panuje naprostá spokojenost," pravil Tomáš Heřman, kouč Brné.

SK Brná - FK Jílové 3:2 (1:2)

Branky: 11. Králík, 51. Demčenko, 85. Gaydarski - 24. vlastní Kunta, 25. Feledi. R: Čáka. ŽK: 3:3, 161 diváků.

Jílové: Smutný - Doubek (58. Novotný), Florián, Líbal, Reichelt - Příhonský, Gaher, Feledi, Žáček, Hošek (71. Kolář) - Just.