Fotbalisté Šluknova slaví druhou výhru v řadě, když doma udolali bojovný tým Ervěnice/Jirkov 4:2. Děčínský Junior padl v Bílině a čeká na první vítěztví v sezoně.

Šluknov doma porazil tým Ervěnice-Jirkov 4:2. | Foto: Lucie Dušíková

Zajímavé utkání, které nabídlo plno šancí a šest branek, viděli diváci ve Šluknově. Domácí nakonec porazili Evrvěnice 4:2 a potvrdili výhru z Děčína. „Začali jsme dobře a měli šance, do vedení šli ale překvapivě hosté. Naštěstí jsme to do poločasu otočili. Po změně stran sice hosté vyrovnali, ale za chvilku nás dostal opět do vedení Bartoš. Pak to hosté otevřeli, pojistku jsme do otevřené obrany přidali až v nastaveném čase. Máme stále na čem pracovat. Herně se to ale zlepšuje a každý další úspěch nás posílí," zhodnotil vše Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

Děčínští fotbalisté se trápí v koncovce, podruhé v řadě dali jenom jeden gól a v Bílině prohráli 1:3. I když výkonem nezklamal. „Byl to zápas jako přes kopírák tomu poslednímu proti Šluknovu. Měli jsme více ze hry, měli šance, ale výhru jsme Bílině doslova darovali. Po změně stran jsme vyrovnali a hnali se za další brankou. Jenže přišly dvě další hrubé chyby, které rozhodly o výsledku. Omluvou nemůže být fakt, že nám chyběli útočníci Vicany a Gumbrešt. Nezbývá, než zabojovat v dalším utkání ve Strupčicích," má jasno Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.