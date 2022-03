Fotbalisté Šluknova věnovali první domácí utkání památce Dušana Blanára. Velký fanoušek tamního fotbalu nečekaně v zimě odešel do fotbalového nebe. Rozloučení si nenechalo ujít 260 diváků. „Musím říci, že Dušan nad námi držel ze shora ochrannou ruku, protože zápas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Přesto jsme ho vyhráli,“ přiznal Ladislav Čurgali, šluknovský trenér.

Nervozní utkání, ve kterém padly tři červené karty, rozsekla penalta, kterou v 76. minutě proměnil Záruba.

„Divácky to nebyl koukatelný fotbal. Minimum šancí a málo pěkných kombinací. Bylo to hodně emotivní, což se bohužel promítlo do červených karet. Vlastně až v oslabení jsme se zlepšili a dokázali dát rozhodující branku. Tím jsme splnili start jara, kde jsme chtěli v prvních dvou zápasech získat šest bodů proti týmům z konce tabulky. Pokud chceme uspět proti silnějším soupeřům, potřebujeme v dalších zápasech hodně přidat. Děkujeme divákům za účast a podporu Pokusíme se v dalších domácích utkáních předvést lepší hru,“ dodal Čurgali.

Vyhrát venku? To se Rumburku v poslední době moc nestávalo. Teď ale svěřenci Františka Dužára zabrali, v Bílině vyhráli 3:1 a předposledním Ervěnicím odskočili na šest bodů. „Prvních dvacet minut jsme si zvykali na přírodní trávu a hráli docela chaoticky,“ přiznal Tomáš Hadar, rumburský brankář.

„Potom jsme se uklidnili a začali jsme hrát to co jsme měli. Tedy bránit v bloku a čekat na protiútok,“ pokračoval Hadar.

Před koncem poločasu šel navíc Rumburk do vedení, když těžil z akce zimních posil Buryánka s Vavrouškem.

„Ve druhém poločase nás Bílina zatlačila nakopávanými balony, s tím jsme si ale dokázali poradit. Navíc jsme přidali ještě dva góly z protiútoku. Jsou to pro nás skvělé tři body z venku, se kterými se zase tolik nepočítalo. Noví hráči v čele s trenérem Dužárem zapadli výborně a jsou pro nás obrovským přínosem. Věřím, že nám pomůžou odehrát důstojně jarní část sezóny,“ dodal Hadar.

Šluknov - Ervěnice Jirkov 1:0 (0:0) B: Záruba (PK). R: Holly. ŽK: 1:4. ČK: Vostrovský, Holešovský st. - Vytrhlík. Diváci: 260.

Šluknov: Janda - Čurgali, Knížek (46. Holešovský ml.), Holešovský st., Mládek (82. Zabilka), Vostrovský, Hlávka (60. Záruba), Schneider, Lukáč, Halamka, Dvořák (60. Didi).

Bílina - Rumburk 1:3 (0:1) B: Tůma (PK) - Vavroušek, Chlada, Alfery. R: Lesák. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Rumburk: Hadar - Trégr, Černý, Vavroušek, Hejl, Vít (88. Alfery), Čonka, Vyskočil, Chlada (75. Kolár), Buryánek, Pilko.