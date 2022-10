„Za mě Bílina velké zklamání. S takovým fotbalem by v kraji neuspěli. My jsme jim dnes hodně pomohli. Nabídli jsme jim čtyři šance a oni je využili. Měli v prvním poločase větší držení míče, ale jinak byl zápas vyrovnaný. Nerozebrali nás. Teď si to musíme vyhodnotit, protože děláme individuální chyby. Bohužel nám hodně chyběl Krejčík, kterého trápí achilovky,“ hodnotil zklamaný domácí Richard Zelinka.

„Richard nás viděl v generálce, kde jsme byli marní, a tak asi čekali snadný zápas. Jsem rád, že jsme předpoklady vyvrátili a prognózy výhrou postavily na hlavu,“ řekl spokojenější šéf bílinského klubu Petr Procházka.

FK Bílina krajský přebor vede, třebaže čelo tabulky je hodně vyrovnané. „S postavením v tabulce i předvedenými výkony jsme v začátku sezony spokojeni. Do sestavy se nám podařilo zapracovat posily. Dobře hrají nové tváře Tomáš Tóth, Kryštof Šebor a nyní i Petr Mirga. Další dva nováčci nebyli tentokrát k dispozici. Mužstvo dostalo nový vítr a jsem rád, že nám to takhle zatím vychází,“ konstatoval bílinský předseda Procházka.

Dobroměřice doma nabídly fanouškům hned devět branek. V gólové přestřelce nakonec přetlačily 6:3 mužstvo Mojžíře. „Bylo to strašný. Dvacet minut perfektních, ale pak jsme přestali hrát. Přizpůsobili jsme se soupeři. Dostali jsme góla a sesypali jsme se. K tomu jsme nabídli soupeři další šance. Něco musíme změnit,“ kroutil hlavou dobroměřický kouč David Holeček. „Mladí kluci dostali šanci a dali góla. Chvilku to sice trvá, než si mužstvo po příchodu nových hráčů sedne, ale dneska byla v základu většina zkušených borců. Byli jsme zvyklí ne nějakou kvalitu a všechno to odešlo. Myšák s Matyášem šli několikrát sami na gólmana a nedali. Stále hledáme správnou sestavu. Dneska nám chyběl Kočka. Byl se na nás podívat Mistoler, srdcař, ale ten bude muset na operaci a bude snad až v létě,“ dodal zklamaně Holeček.

„Dobroměřice nás vyučily z fotbalu,“ shrnul utkání stručně a výstižně trenér Mojžíře Michal Kubec. „Ukázaly nám, jak se to hraje. Celé utkání byli v pohybu, prostě nás přehráli. My sice dokázali snížit na 2:3 a chvíli to vypadalo, že bychom mohli se zápasem ještě něco udělat, ale na víc jsme prostě neměli. Naopak domácí pálili šanci za šancí, byli lepší, my jsme předvedli darebný výkon. Ten rozdíl ve skóre mohl být daleko vyšší,“ uznal. „My měli sice problémy se sestavou, ale to nás neomlouvá.“

Podobná gólová vánice byla k vidění také ve Šluknově, kam dorazil Klášterec a na dlouhou cestu domů si přibalil porážku 2:6. Domácí drží třetí místo. „Jsme rádi, že to kluci nepodcenili a zaslouženě vyhráli. Konečně jsme dali nějaké branky, to se nám předtím moc nedařilo. Máme mladý tým, taková výhra je důležitá pro sebevědomí hráčů. Jdeme zápas od zápasu, rozhodně nelítáme někde v oblacích,“ usmíval se trenér Šluknova Jan Plachý.

Zdroj: SK Šluknov

Svůj kredit si pošramotil Junior Děčín. Nováček soutěže, který neprohrál v základní hrací době podlehl Ervěnicím 1:2. „V prvním poločase jsme byli mírně lepší a šli do vedení. Jenže jsme inkasovali zbytečnou branku po rohovém kopu,“ kroutil hlavou Miroslav Tyl, vedoucí Junioru. „Po změně stran jsme se bohužel přizpůsobili hře domácích a hra upadla do průměru. Po vyloučení Jana Vaita přišel zbytečný gól z trestného kopu. Snaha nestačila, chyběla kvalita. Navíc jsme si neporadili s nerovným a kluzkým terénem,“ dodal Tyl.

Remíza 3:3 se zrodila v Rumburku, druhý bod si po penaltovém rozstřelu nakonec vysloužily Ledvice. „Mám z utkání smíšené pocity. Zase jsme udělali hodně chyb. Zbytečně ztrácíme míče, soupeř to pak trestá. Celkově si ale myslím, že tohle utkání jsme měli vyhrát. Teď jedeme do Pokratic, to bude hodně těžké. Uvidíme, v jakém budeme složení,“ hodnotil utkání David Dvořák, předseda Rumburka.

Šlágr se hrál v Pokraticích, kde domácí nováček porazil Modrou 2:0. „Herně jsme byli lepší, ale po vápno. Do kloudné šance jsme se ale nedostali. Domácí na nás čekali, navíc první gól podle nás padl po faulu na našeho hráče. Neděláme z toho tragédii, uvidíme, jak to bude dál,“ utrousil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

„My jsme věděli, že soupeř je velice silný a kvalitní a má tam výborné individuality. Připravovali jsme se na to a musím celý tým pochválit za výborný a kolektivní výkon,“ těšila další výhra trenéra nováčka z předměstí Litoměřic Antonína Marčaníka staršího. „Soupeře jsme do mnoha šancí nepustili a když už, podržel nás brankář. Za mě zasloužená a cenná výhra.“

Hodně divoké utkání se hrálo v Roudnici. Domácí si v první půli vypracovali vedení 2:0, jenže krátce po změně stran přišla červená karta pro brankáře Doležala, který zahrál rukou mimo pokutové území. Jelikož neměli Roudničtí náhradního golmana, musel mezi tři tyče z pole Dobiáš, Libouchec pak během skvostné pětiminutovky skóre otočil. Ačkoliv se svěřencům Pavla Hoznédla povedlo i v oslabení srovnat na 3:3, minutu před koncem rozhodl o triumfu Libouchce Štolba.

„Hodně smolná ztráta. Zbývá jen věřit, že rozhodčí budou mít, slovy moderátorského klasika Miloše Skalky, ostrý obraz a dobrý zvuk také v jiných duelech. A 50 centimetrů změří přesně i na dalších hřištích,“ postěžoval si roudnický klub po utkání na svých webových stránkách s odkazem na sporné vyloučení svého brankáře. Do zápisu o utkání totiž hlavní rozhodčí Lukáš Vlk uvedl, že k úmyslné hře rukou došlo zhruba půl metru před pokutovým územím.

„Bláznivý zápas, takový jsem asi nezažil. V první půli jsme měli štěstí, protože zatímco hosté šance neproměnili, my ty své ano a vedli jsme 2:0. Takže rozehrané to bylo dobře. Jenže přijde jedna situace, jedna malá domů a všechno, na co jsme se připravovali, je pryč. Kluci to nevypustili, dřeli i v oslabení, jenže v poslední minutě dostaneme gól a je hotovo,“ povzdechl si zklamaný trenér poraženého celku Pavel Hoznédl.

„Nedá se říct, že bych byl s první půlí nespokojený, ačkoliv jsme prohrávali o dva góly. Herně jsme si ale vypracovali čtyři, pět výborných příležitostí, jenže jsme je neproměnili. Naopak jsme inkasovali ze standardní situace,“ hodnotil libouchecký trenér Václav Strádal. „O přestávce jsem samozřejmě měl k našemu výkonu nějaké výhrady, což jde vidět i na prostřídání sestavy,“ pokračoval kouč, jenž poslal do druhé půle hned čtyři nové hráče. „Velkou roli v tom samozřejmě hrál i fakt, že jsme na zápas byli po dlouhé době takřka kompletní, do Roudnice jsme jeli v osmnácti lidech. Základní jedenáctku jsem nechal stejnou z posledního utkání, jelikož vítězná sestava se nemění, ale v poločase jsme museli nějak reagovat. Impuls zafungoval, samozřejmě to ovlivnilo i vyloučení domácího brankáře a pak tříminutovka, během níž jsme zápas otočili. Domácí ale ukázali, že mají kvalitní mladé hráče a jejich výkony jistě půjdou ještě nahoru.“

Libouchec si tak připsal druhou výhru v řadě a v tabulce se posunul do klidného středu na osmou pozici. „Když tak sečtu všechny šance, které jsme v utkání měli, tak jsme si podle mě ty tři body zasloužili. Těší mě ale především fakt, že jsme vyhráli podruhé za sebou a nastartovali tak trochu nějakou šňůru. Doufám, že bude mít co nejdelšího trvání,“ uzavřel šéf libouchecké lavičky.