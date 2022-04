Tři body z Liběšic si přivezl Šluknov. O hubené výhře 1:0 rozhodl už v prvním poločase Mládek. Domácím chyběla největší opora Tomáš Mikina, což vtipně oglosoval i trenér Liběšic Marek Čermák. „Je to policajt, a protože na Řípské pouti bylo plné parkoviště a milion lidí, všichni museli na směnu. To nám udělalo čáru přes rozpočet,“ pravil v nadsázce s úsměvem.

Neskrýval ale, že bez důležitého hráče jeho týmu chyběla kreativita. „Není Mikina, nejsou šance,“ pokrčil rameny. „Z naší strany to byl vcelku slušný zápas na to, že se během jara s mladými místními odchovanci připravujeme na příští rok v I. B třídě,“ zopakoval důvod, proč omlazený celek na jaře často ztrácí body. „Znovu jsme měli na lavičce čtyři dorostence, pro ně je to do I. B třídy výborná škola,“ pochvaloval si.

„Soupeř má svou kvalitu, rozhodlo to, že oni měli šance, kdežto my ne. Vypracovali jsme si tam jednu pěknou střelu, kterou ale vytáhl jejich brankář, to bylo vše. Je to spíš smůla pro kluky, protože i když jsme nebyli lepší, body byly blízko.“

„Zasloužená výhra, hlavně první poločas byl z naší strany velmi slušný. Po změně stran jsme mohli naší výhru pojistit, ale Blažek a hlavně Záruba své šance spálili. Museli jsme se bát o výsledek až do poslední minuty,“ přidal pohled z tábora hostů trenér vítězů Ladislav Čurgali.

Za záchranou běží Rumburk, který doma nedopustil překvapení, když poslední Střekov porazil vysoko 7:1. Hattrickem se blýskl Čonka.

„Pro nás to byla povinná výhra. Sice se začíná od nuly, ale tady není moc co hodnotit. Výsledek hovoří za vše. Teď nás čeká zápas na půdě předposledních Ervěnic. Tam je to vždy složité, ale pokud uspějeme, tak bude k záchraně už opravdu hodně blízko. Pak to bude těžké, jelikož nás čekají týmy z první poloviny tabulky,“ konstatoval David Dvořák, předseda FK Rumburk.