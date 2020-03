Skalp oldřichovského nováčka je o to cennější, jelikož se jedná o třetí tým tabulky. To Vilémov poskočil na páté místo, tři body ztrácí právě na Oldřichov.

Jediná branka zápasu padla v 55. minutě. Akci vedl Havel s Kučerou, druhý jmenovaný se do míče opřel zpoza vápna a dostal ho do šibenice. „Krásná branka,“ usmíval se vilémovský kouč Vlastimil Chod.

Tým z malé vesničky v pohraničí tak zužitkoval dobrou zimní přípravu a začal plnit svůj cíl – stoupat tabulku směrem vzhůru. „Máme tři body, navíc čisté konto k tomu. Spokojenost je na místě. Věřím, že tímto výsledkem z nás spadne lehčí startovní nervozita a a herní situace, hlavně ty finální, budeme řešit s lehkostí. Jako tomu bylo v zimní přípravě. To se nám proti Oldřichovu moc nedařilo. Na druhou stranu jsme domácí prakticky nepustili do vyložené šance. Kluci to sehráli výborně takticky, byl to opravdu týmový výkon,“ zhodnotil utkání šťastný vilémovský kouč.

Zápasy Jílového a Modré byly odloženy. V 17. kole hostí Vilémov doma Lovosice. Modrá hraje v Domoušicích, Jílové zase v Žatci.

TJ Oldřichov – Stap Tratec Vilémov 0:1 (0:0)

Branka: 55. Kučera. R: Pánek. ŽK: 3:3. Diváci: 30.

Vilémov: Vaňák - Novák, Vavroušek, Kurel, Čonka - Hoke - Zima, Kučera, Havel, Kramer - Malec (46. Rybář)