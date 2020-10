Junior Děčín nastoupil proti Vaňovu na lavičce s jedním dorostencem. První poločas vyhrál 5:0, závěr utkání ale vypustil a dovolil hostům třemi branky korigovat konečné skóre. „Začali jsme zhurta, skóre brzy otevřel Máša. Byli jsme jasně lepší, vytrvale útočili a soupeř nevěděl, kam dřív skočit,“ pochvaloval si první poločas vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Po změně stran Junior zahodil další šance, postupně ale tempo uvadalo. „Závěr jsme trestuhodně vypustili a Vaňov dal v rychlém sledu tři branky. Máme povinné body, výkonem ve druhém poločase jsme ale rozhodně neoslnili,“ dodal Tyl.

Na šesté místo poskočil nováček z Dobkovic, který přivezl po výhře 3:2 všechny body z Chlumce. „Věděli jsme, že Chlume má svou kvalitu. Jsem rád za tři body, ale výkon to z naší stran nebyl dobrý. Kluci se přizpůsobili hře domácích, na druhou stranu jsme byli hodně efektivní. Vítězství na půdě soupeře má svou váhu,“ přiznal dobkovický kouč Zdeněk Štol.

Vstup do soutěže je pro Dobkovice poměrně slušný. „S tím můžu souhlasit, v tabulce pravdy jsme plus tři body. Bylo by fajn tohle vítězství potvrdit doma proti Českým Kopistům,“ doufá.

Po čtyřech zápasech prohrála Česká Kamenice. Ve Svádově sice svěřenci Josefa Rákosníka dokázali dvakrát vyrovnat, na parádní gól domácího Vošahlíka už ale nestihli reagovat. „Zbytečná porážka, můžeme si za to sami. Sami nedáme jasně šance, góly naopak dostáváme po laciných chybách. Hrajeme fotbal jako nějaká stará garda. Když už se nám něco povede, tak zase hoříme v koncovce. Celkově nám na hřišti chybí někdo, kdo by tomu dal myšlenku,“ zlobil se trenér Kamenice Josef Rákosník. Ve středu 7. října čeká na Kamenici těžká domácí dohrávka proti lídrovi z Mojžíře.

Zklamání panuje v Heřmanově, kterému doma zvlhl střelecký prach a podlehl Bezděkovu 0:1. Utkání rozhodl v 72 minutě Pištora. „Samozřejmě nás to mrzí, chtěli jsme potvrdit výhru z Kopist. Ale asi jsme se tam vystříleli. Proti Bezděkovu jsme zahodili tři jasné šance, v závěru tam bylo i břevno. Soupeř hrozil ze standardních situacích, které kopal velmi dobře. Za mě to ale bylo minimálně remízové utkání. Je to opravdu velká škoda a ztráta,“ smutně pravil asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

S nejhorší obranou v soutěži se na dně tabulky topí Union Děčín. Ten proti Hostovicím vyloženě nepropadl, ale přesto prohrál 0:2. Na kontě má tak stále jeden bod.

„Je to asi pořád dokola. Nechybí tam bojovnost, nasazení. Ale na body to zatím nestačí. Ze sestavy nám tentokráte vypadl zkušený stoper Radek Rangl, bylo to znát. Podle nás sudí špatně neuznal branku mladého Kotlára. Nedá se nic dělat, budeme bojovat dál. Věřím, že se budeme postupně zlepšovat a brzy nějaký ten bod získáme,“ zhodnotil vše trenér Unionu Pavel Horáček.

Junior Děčín – Vaňov 5:3 (5:0) B: Vicany 3, Páša, Šmalcl – Ulman, Cibrik, Zeman (PK). R: Mollinger. ŽK: 3:2, 15 diváků.

Chlumec – Dobkovice 2:3 (1:2) B: Sak, Parachin – Vondráček, J. Dyrynk, R. Štol. R: Kuriljak. ŽK: 3:3. ČK: Vacovský (Ch), 50 diváků.

Svádov Olšinky – Česká Kamenice 3:2 (1:1) B: Pittner, Strachota, Vošahlík – vlastní Jančík, Běloubek. R: Menšík. ŽK: 1:2, 45 diváků.

Heřmanov – Bezděkov 0:1 (0:0) B: Pištora. R: Vlk. ŽK: 2:1, 40 diváků.

Union Děčín – Hostovice 0:2 (0:0) B: Doubek, Veselý. R: Říha. ŽK: 1:1, 30 diváků.