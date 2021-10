Těsnou výhru 1:0 nad Dobroměřicemi bere i Roudnice, zařídil ji už ve 21. minutě Mrázek. „Pro nás je to hodně důležitá výhra. Věděli jsme, že k nám přijede hodně silný a organizovaný soupeř, se kterým jsme se utkali třeba před rokem na turnaji v Křešicích, kde byl jasně nejlepší,“ řekl o bývalém účastníkovi krajského přeboru trenér Roudnice Jakub Pekař. „Jak bývám většinou kritický, tak musím dnes kluky pochválit. Dali jsme sice jen jeden gól, ale měli jsme i pár dalších nadějných příležitostí. Hráli jsme dnes víc organizovaně, byli jsme bojovní, připomínali jsme tým, jaký by tady měl být. Jsem také rád, že jsme udrželi zase vzadu nulu,“ zářil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.