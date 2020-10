Vilémov vyrazil do Brné v okleštěné sestavě. Přímý boj o druhé místo nezvládl a prohrál 1:2. „Na malém hřišti se jednalo spíše o kopanou než nějaký pohledný fotbal. Na obou stranách bylo mnoho soubojů a ztracených míčů. Po vyrovnávací brance jsme bohužel rychle inkasovali a přes veškerou snahu už nedokázali vytoužený bod vyválčit. Vlivem dlouhodobých vážných zranění několika hráčů jsme nyní v komplikované situaci, ale věřím v týmového ducha,“ zhodnotil vše vilémovský kouč Vlastimil Chod.

Fotbalisté Modré doma vybojoval dva zlaté body. V poločase prohrávali s Domoušicemi 0:2, v nastaveném čase zachránil remízu z pokutového kopu Martin Fejfar, Jiskra pak ještě zvládla penaltový rozstřel. „Určitě dva body bereme, v prvním poločase byli hosté lepší. Po změně stran jsme paradoxně zalezli a hráli lépe. Domoušice byly fotbalovější, ale myslím, že za druhý poločas si body zasloužíme,“ pochvaloval si stoper Modré Martin Fejfar.

Podruhé v řadě vyšli bodově naprázdno fotbalisté Jílového, kteří doma podlehli Kadani 0:3. „Absence v sestavě bohužel pokračují. Klukům, kteří nastoupili, není prostě co vytknout. Ale na Kadaň to nestačilo, byla lepší. To se nám ještě dva hráči během utkání zranili. Nevím, co na to říct, máme to hodně poslepované,“ zoufal si jílovský trenér Pavel Salava.

Brná – Vilémov 2:1 (1:0) B: Jelínek, Demčenko – Zima. R: Karrmann. ŽK: 0:2, 40 diváků.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Vavroušek, Jindřich – Kramer, Zima, Rybář, Čonka, Snášel – Havel.

Jílové – Kadaň 0:3 (0:0) B: Hrubý (PK), Zralík, Belej. R: Klimpl. ŽK: 1:3, 40 diváků.

Jílové: Smutný – Farkaš, Florián, Doubek, Reichelt – Feledi, Hošek, Červenka (37. Sobíšek, 57. Linhart), Horyna (17. Šaran, – Just, Kolář.

Modrá – Domoušice 4:3 PK (0:2) B: M. Kolárik 2, M. Fejfar (PK) – Pechát, Junek, Schettl. R: Baum. ŽK: 1:5. ČK: Exner (D), 45 diváků.

Modrá: Matějka – Stožický, M. Fejfar, Polák, P. Kolárik (46. Šotola) – Turbák, T. Fejfar, Čisár (27. Uka), Fiala – Macko, M. Kolárik.