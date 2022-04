„První poločas byl vyrovnaný, hrál se ve velkém tempu, byl plný důrazných osobních soubojů. Domácí si v něm sice vytvořili více brankových příležitostí, ale úvodní branku jsme dali po krásné akci my! Po změně stran jsme měli více sil, domácí jsme naší výborně pracující defenzivou nepustili do žádné šance, a naopak my jsme byli do otevřenější domácí obrany nebezpeční a přidali další dvě branky. Teď už se těšíme na domácí utkání proti prvním Domoušicím,“ řekl dobře naladěný trenér Vilémova Vlastimil Chod.

Modrá stále čeká na první jarní gól, trápení v koncovce nekončí. Situace na dně tabulky se nelepší „Musím uznat, že Vilémov byl rychlejší, fotbalovější a vyhrál zaslouženě. Na druhou stranu tam má Omovie v první minutě obrovskou šanci, ale nedal. Od toho se to celé odvíjelo. Přitáhli jsme ještě jedno kluka z Brazílie, ale nestačí to. Situace není dobrá, navíc se zbytečně nechal vyloučit Turbák. Vidím to černě, budeme rádi, že to v dalším kole proti Kadani dáme nějak dohromady,“ hlesl Ladislav Michalec, šéf Modré.

Jílové bojovalo na hřišti domoušického lídra. Tým z Děčínska prohrál 1:2, výkonem nezklamal. „Nemáme se za co stydět, byli jsme důstojným soupeřem. V prvním poločase dali domácí tyčku a gól. V tom druhém jsme dokonce po krásné akci Červenky a gólu Justa srovnali. Ovšem za chvilku šli domácí opět do vedení. Byl to zase centr ze strany a hlavička do protipohybu brankáře, stejně, jako u první domácí trefy. Nedáváme branky, v koncovce musíme prostě zrychlit a vyřešit situace méně komplikovaně. Chybí nám asi štěstí a moment překvapení,“ pravil Ondřej Michl, sekretář FK Jílové.

Jiskra Modrá - Stap Tratec Vilémov 0:3 (0:1)

Branky: Havel 3 (1 z PK). R: Slívko. ŽK: 2:0, 50 diváků.

Modrá: Matějka - Vaněk, Turbák, Šotola, Donkor, Rohla, Tvrz, Omovie, Akono, Štorc (64. Stožický), Miranda.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Kurel, Snášel (46. Rybář) – Demeter (80. Štefan), Zima, Filip (65, Šmalcl) - Havel, Kučera.

Sokol Domoušice - FK Jílové 2:1 (1:0)

Branky: Hankocy 2 - Just. R: Vlašič. ŽK: 2:4, 60 diváků.

Vilémov: Smutný - Reichelt, Líbal, Sobíšek (80. Bílek), Doubek - Kiňo (46. Horyna), Gaher, Feledi, Žáček (66. Červenka), Příhonský - Just (80. Kolář)