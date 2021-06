„Pro nás to byl druhý přátelák, ten první jsme prohráli s Heřmanovem 4:5. Ale zápasy plní účel, je potřeba se po té dlouhé pauze dostat do pohodičky. Teď máme volno, další víkend hrajeme proti České Kamenice,“ řekl Tomáš Klínský, hrající kouč Malšovic.

V malé obci na Děčínsku je po koronavirové pauze po fotbalu hlad. „Návštěvnost na trénincích je parádní. Chodí 13, 15 nebo i 18 hráčů. Méně než 12 nás nebylo. Nikdo neskončil, naopak přišli dva kluci. Hráli fotbal, pak hokej a teď chtějí hrát zase fotbal. Máme tu ještě jednoho mladého brankáře,“ doplnil.

Malšovice se v posledním ročníku okresního přeboru netajily tím, že jejich hlavním cílem je postup do krajské soutěže. „Moc nás to mrzí, chtěli jsme jít nahoru. Nedá se nic dělat, musíme minimálně jeden rok vydržet. Ale cíle se nemění, chceme postoupit. Podporuje nás obec, fanoušci, máme tady kvalitní hráče,“ dodal Klínský.

Fotbalisté Modré se na tréninky moc neschází, chybí trenér, kterého Modrá dlouhodobě nemá. „Měli jsme tam jeden trénink v šesti lidech, to bylo tak všechno,“ kroutil hlavou Martin Fejfar, stoper Modré. Kabinu Jiskry zasáhla těžká zpráva. V dubnu totiž zemřel David Macko, který naposledy hrával právě v malé obci na Děčínsku. „Polák odešel do Kralup. Otazník visí nad duem Charles Uka – Umar Ahmed. U nich člověk nikdy neví. Co se týče příchodu, tak k nám přišel jeden hráč z Prahy,“ dodal Fejfar.

Kromě Malšovic hrála Modrá s Lovosicemi (1:3), nadcházející víkend jí čeká Skalice u České Lípy.