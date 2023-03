Chuť si tým, který hraje v zelených dresech, spravil proti Dobkovicím. Utkání, které se hrálo na umělce v Děčíně, vyhrál 4:2. I díky první půli, kde soupeři nasázel čtyři fíky. „Byli jsme lepší, dařila se nám kombinace, vyhráli jsme zaslouženě. Ve druhém poločase se to trochu srovnalo, ale výhru jsme v pohodě udrželi. Soupeř toho moc nepřevedl, je vidět, že oproti minulé sezoně citelně oslabil. Za tři body jsme rádi,“ usmál se Rojko.

To Dobkovice řeší na začátku jara obrovské problémy s hráči. „Chyběli nám snad čtyři lidi. Bohužel je to znát. Navíc jsme prostě nehráli dobře, nedařilo se nám, Heřmanov vyhrál zaslouženě. Ani nevím, jak to bude v dalších zápasech,“ smutně pravil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Fotbalisté Malšovic, kteří přezimovali v I.B třídě na druhém místě, zakopli hned při prvním jarním startu. Se Svádovem, který hraje o záchranu, remizovali 3:3, penaltový rozstřel lépe zvládl soupeř. „No, tak trochu kluci spadli z hrušky. Měla by to pro nás být dobrá facka. Soupeř hrál opravdu velmi dobře, než jsme se stačili rozkoukat, brzy vedl 2:0. My jsme byli lepší ve druhém poločase, stačilo to na vyrovnání. Teď nás čeká běhavý a mladý tým Velkého Března. Na to se musíme připravit, abychom zase body neztratili,“ pravil Josef Florián, kouč Malšovic.

Česká Kamenice začala hrát proti Křešicím pozdě. Na lovosické umělce si nechala dát za 38 minut tři branky. Po změně stran se dotáhla na dostřel, přesto prohrála 2:3. „Špatný první poločas. Byli jsme všude pozdě, chyběl důraz, navíc jsme tam u dvou branek strašlivě chybovali. Trochu jsme to pak překopali, druhá půle byla úplně jiná. Domácí jsme k ničemu nepustili, dokonce jsme v závěru mohli vyrovnat, ale bohužel. Je to škoda, zavinili jsme si to ale sami,“ hodnotil utkání Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Dohrávka 14. kola: Česká Kamenice - Heřmanov 6:1 (2:0) B: Černý 2, M. Mach, R. Mach, Rakušan, Landovský - Dančo.



16. kolo: Heřmanov - Dobkovice 4:2 (4:1) B: Dančo 2, P. Kolárik, M. Kolárik - Jar. Dyrynk, Šmalcl. Křešice - Česká Kamenice 3:2 (3:0) B: Faust 2, Kühn - Malina, Novák. Svádov - Malšovice 4:3 PK (2:1) B: Lukeš 2, Vác. Přibyl - Příhonský 2 (1 z PK), Florián.