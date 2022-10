„Podle mě byla remíza zasloužená. My přijeli v slátané sestavě, za bod jsme rádi. Musím ale říct, že jsme měli trošku štěstí. Rozhodně jsem si zachytal,” smál se do sprchy natěšený gólman České Kamenice Richard Marek.

Uznal, že Malšovičtí patří k jedněm z nejlepších týmů soutěže. „Určitě, sílu mají velkou. Budou nahoře. My budeme brát střed tabulky, protože to různě lepíme. Když se sejdem tak dobrý, ale když ne, tak na soupeře nestačíme.”

Bude tedy celek z Děčínska favoritem na postup? „To je ještě brzy se o tom bavit. Teď máme za sebou týmy, které jsou ve spodku tabulky, přijdou těžší soupeři. Trošku cítíme deku, musíme se zase pořádně namotivovat. Ale určitě chceme být nahoře. Je tu pěkné zázemí a vše okolo, v obci je koupaliště, hospoda, kurty, lidi fotbalem žijí. Ale ještě je brzy,” nechtěl Popčák předbíhat s predikcí.

FK Malšovice je každopádně příjemným osvěžením soutěže. „V létě jsme posílili, sedlo si to. Máme dobrou partu, to je taky hodně důležité. Moc se těšíme na derby s Dobkovicemi, to bude hodně vyhecované,” tvrdí Martin Popčák.

FK Malšovice - FK Česká Kamenice 2:2 (1:1), PK 3:2

Branky: 29. Růžička, 70. Carva - 44. Pavlík, 76. Klínský (vlastní). Rozhodčí: Folk - Šimeček, Dvořák. ŽK: 1:2. Diváci: 60.