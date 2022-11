„Pepa nám v posledním kole bude chybět. Křešice jsou fotbalové, trochu jsme se toho báli. Ale hráli jsme jako proti Dušníkům a vyšlo nám to. Tři body jsou velmi dobré. Podzim končíme proti Hostovicím, chceme vyhrát, ale je to hodně nevyzpytatelný soupeř,“ má jasno Josef Florián starší, trenér Malšovic.

Výsledkovou krizi natahuje Česká Kamenice, která padla na půdě roudnického béčka 1:4.

„Sehráli jsme dobrý poločas, ovšem z kraje druhé půle jsme dostali dva laciné góly a už to bylo. Měli jsme docela smůlu. Už vyhlížíme konec podzimu. Přes zimní pauzu musíme hodně potrénovat, ale hlavně si promluvit. Protože abychom skoro každý zápas hráli bez šesti lidí, to prostě nejde,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, českokamenický trenér.

Dobkovice na půdě Velkého Března vedly 2:0. Domácí Jiskra ale skóre otočila a vyhrála 5:3.

„Prohráli jsme si to sami, za stavu 2:0 musíme hrát takticky. Není možné, aby si tam hráči dělali co chtěli a skoro každý si chtěl dát gól. Mám ale takovou pachuť z výkonu rozhodčího. Nepotrestal ani jeden ze tří penaltových zákroků proti domácím. Naopak jsme dostali gól, kdy byl zraněn náš brankář, který ležel na zemi. Hrálo se tak dlouho, dokud domácí neskórovali. To bylo hodně podivné,“ divil se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

V závěru podzimu se probouzí Heřmanov, který doma přejel nedisciplinované České Kopisty 5:1. Hosté totiž dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, byli jsme lepší. Soupeř na mě od začátku působil podrážděně, pořád se jim něco nelíbilo a skončilo to tak, že dostali dvě červené. Zvedáme se, pokud ještě něco uhrajeme v posledních dvou zápasech, bude to klidnější zima,“ konstatoval Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.