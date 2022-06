CHYSTAJÍ SE NA ODVETU

„Středeční náročný pohár v Perštejně nám vzal hodně sil, které nám bohužel chyběly proti výborně organizovaně hrajícím a hlavně běhavým mladíkům z Mostu. Našim klukům ovšem nemůžu upřít snahu, ale lehkost a přesnost při řešení našich příležitostí nám prostě chyběla. Naopak hosté se třikrát dostali za naší obranu a dali z toho dvě branky. Výsledek ale nic nezměnil na konečném pořadí soutěže, obsadili jsme skvělé druhé místo, navíc jsme byli nejlepším týmem jarní části , takže jsme spokojení! Nyní zmobilizujeme veškeré naše síly, abychom zvládli poslední utkání ročníku, finále krajského poháru a postoupili do MOL Cupu,“ má jasno Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Ten hraje pohárovou odvetu s Perštejnem v sobotu 25. června doma od 16 hodin.

Nepovedenou rozlučku se sezonou zažilo Jílové, které doma podlehli zaslouženě Žatci 1:4.

„Z obou stran se hrál ošklivý fotbal. Samozřejmě, bylo velké vedro, ale nebyl to povedený zápas. My jsme zase doplatili na triviální, až žákovské chyby. Nedostoupíme hráče, nedokážeme odkopnout míč. Není to v sezoně poprvé, potom můžeme těžko vyhrávat,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Konečné 11. místo je pro jílovskou partu určitě zklamáním. „Žatec byl sice krapet lepší, ale strašně jsme mu to usnadnili. S umístěním v tabulce rozhodně nejsme spokojeni. Ale můžeme si za to sami. Strašně nám chyběl v útoku Michal Just, který to umí dirigovat. Nedá se nic dělat, rád bych posílil na dvou, třech postech. Uvidíme,“ dodal Barilla.

„Jsme rádi, že jsme poslední zápas zvládli a v tabulce se udrželi před soupeřem. Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, v té první tam bylo hodně nepřesností. Pak jsme to zpřesnili a byli efektivní. Mohli jsme ale dát daleko více branek. Celkově to ale byla sezona, který byla hluboko pod naše očekávání a schopnosti. V létě bude potřeba mít kvalitní přípravu, abychom podobný výsledek už nezopakovali,“ má jasno Pavel Hassman, útočník žateckého Slavoje.

SESTUP NEBO DIVIZE?

Zázrak se nekonal. Poslední Modrá prohrála na půdě Litoměřicka 2:5 a v soutěži skončila poslední. Získala 26 bodů, stejně jako předposlední Lovosice. Díky horší bilanci na ní zbyl černý Petr.

„My jsme byli vůbec rádi, že jsme do Litoměřic odcestovali. Zranil se nám před zápasem Rohla, chyběl taky Štorc. Za stavu 2:1 tam ještě byla šance, ovšem na zvrat nebyly prostě síly,“ pokrčil rameny Ladislav Michalec, šéf Modré.

Jiskru by tak měl čekat pád do I.A třídy. Na druhou stranu má ale pořád divizní ambice. „Jednáme s Rakovníkem. Máme to vymyšlené. Kromě dvou, tří hráčů tady zbytek týmu zůstane. Doplnilo by to tak šest hráčů z Rakovníka. Aktuálně řešíme název klubu. Nevzdáváme se. Pokud ta divize padne, bude hrát Modrá I.A třídu,“ dodal na závěr Ladislav Michalec.