Šluknov jel na půdu letos velmi nebezpečného Libouchce a věděl, kde je kvalita domácích. Vyrobil ovšem hromadu chyb a domů si odvezl jasnou porážku 5:1.

„Naše plány narušily naše chyby. První dva góly jsme dostali po našich autech, kdy jsme se po ztrátě nedokázali rychle dostat zpět do obranného bloku. Domácím ještě více narostlo sebevědomí a do poločasu nám vstřelili třetí branku. Druhý poločas jsme chtěli zdramatizovat a nastoupit s celoplošným napadáním, ovšem po útočném rohu hned v první minutě jsme dostali čtvrtý gól a bylo po utkání. V tomto utkání se jasně ukázalo, jak velká chyba byla minulý zápas nedotáhnout do vítězného konce. Libouchec byl o dvě třídy lepší, než Liběšice,“ měl jasno šluknovský trenér Ladislav Čurgali.

Rumburk nasázel v Proboštově čtyři góly. Jelikož ale domácí dali ještě o jeden více, čekají v rumburské kabině na první body v sezóně. „Mrzí nás to. Od 40. minuty jsem hráli o deseti, paradoxně jsme ale možná hráli lépe,“ přiznal předseda klubu David Dvořák.

Rumburští fotbalisté smazali dvoubrankové manko a po hodině hry vyrovnali na 3:3. Remízu ale neudrželi. „Nedařilo se nám v defenzivní fázi, navíc se zranil brankář Hadar a dochytával zápas s poraněným ramenem. Škoda, že po našem vyrovnání jsme za minutu dostali čtvrtý gól. Teď máme doma Střekov a už bychom chtěli bodovat,“ má jasno Dvořák.

Libouchec – Šluknov 5:1 (3:0) Branky: Řezníček 2, vlastní Holešovský, Vlasák, Šum – Mládek. R: Maleček. ŽK: Hammer, Novák, Lácha – Didi, L. Čurgali, Zabilka, Mládek. ČK: Hammer (L), 120 diváků.

Proboštov – Rumburk 5:4 (3:1) Branky: Ferenc 2, Hora, Beran, Brodský – Demeter 2, Chlada, Vít. R: Faigl. ŽK: Hora, Hromádko – Demeter, Chlada, Trang. ČK: Roža (R), 150 diváků.