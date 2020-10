Jílové se před minimálně dvoutýdenní pauzou loučili domácí výhrou 5:2 nad rezervou týmu Most Souš B. Vilémov na vlastním hřišti vyhrál čtyři zápasy, padl až v pátém, když nestačil na Perštejn. Modrá pokračuje ve výsledkové krizi, tentokráte podlehla v Blšanech Žatci 1:2. Z posledních čtyř zápasů vybojovala Jiskra dva body.

Hattrick kapitána Michala Justa výrazně pomohl jílovskému týmu, tři body ho posunuly na šesté místo. „Podle mě to byla naše zasloužená výhra. Za těch osm zápasů jsme předvedli nejlepší vstup. Paradoxně dal Most rychlý gól, ale my to do přestávky otočili. Ve druhém poločase byli kluci ze začátku pasivní, pak se zvedli a hosty zase přehrávali. Myslím si, že naše výhra mohla být daleko vyšší. Bylo znát, že už jsme na tom s marodkou trochu lépe, vrátil se Patrik Gaher, byl platný. S výkonem kluků jsem tak spokojený,“ pochvaloval si trenér Jílového Pavel Salava.

Vilémov přišel o stoprocentní bilanci na domácím hřišti. Svěřenci Vlastimila Choda po průměrném výkonu podlehli 0:1 Perštejnu. „Za první poločas jsme si vytvořili pouze jednu šanci, za to soupeř měl tak tři, z jedné skóroval. Druhý poločas jsme se snažili dostávat do hlubokého bloku hostí, nějaké příležitosti jsme měli, ale stejně tak jsme mohli z protiútoků inkasovat. Hráčům nelze upřít snahu, ale oproti minulým domácím utkáním byl náš herní projev slabší. Teď nás čeká zápasová přestávka, kterou paradoxně vítáme,“ přiznal vilémovský kouč Vlastimil Chod.

Modrá se po dobrém vstupu do sezóny výsledkově trápí. Naposledy prohrála se Žatcem 1:2. „Opět nám moc nevyšel vstup do zápasu, do hry jsme se moc nedostávali, hru kontrolovali domácí. V obranné činnosti jsme ale nedělali tolik chyb i když jsme pustili Žatec do jedné vyložené šance, kterou ale neproměnil. Naopak nám se naskytla gólovka před koncem poločasu, kdy jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme. V závěru poločasu jsme bohužel po mojí chybě inkasovali z penalty. Hned v první minutě druhé půle jsme neuhlídali protiútok Žatce a ten zvýšil. Domácí se pak zatáhli a my se dostali více do hry, do konce zápasu jsme ale již pouze dokázali snížit na 2:1. Herně se nám teď moc nedaří, teď nás čeká nucená pauza, snad krátkodobá. Uvidíme, jak bude vypadat zbytek soutěže,“ řekl kapitán a stoper Modré Martin Fejfar.

FK Jílové – Most/Souš B 5:2 (2:1) B: Just 3, Žáček, Florián – Náhlovský, Jurkovič. R: Stupka. ŽK: 3:0.

Jílové: Smutný – Reichelt, O. Michl, Florián, Doubek (89. Linhart) – Farkaš (82. Hošek), Gaher, Feledi, Žáček – Just, Kolář (84. Šaran).

Stap Vilémov – Perštejn 0:1 (0:1) B: Svoboda. R: Sabo. ŽK: 1:2.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Vavroušek, Jindřich (46. Hejl) – Kramer, Rybář, Čonka, Snášel (57. Kurel) – Havel, Zima.

Slavoj Žatec – Jiskra Modrá 2:1 (1:0) B: P. Klinec (PK), F. Klinec – Fiala. R: Živnůstka. ŽK: 1:2.

Modrá: Matějka – Stožický, Fejfar M., Vaněk, Uka – Turbák, Fejfar T., Kolárik M., Fiala – Macko (23. Šotola), Kolárik P. (69. Čisár).