Českokamenický celek hrál opět na svém hřišti, když přivítál Křešice. Hosté byli papírovým favoritem, neboť poslední ročník I.B třídy, který se nedohrál, vyhráli.

Česká Kamenice zasadila hostům dva údery v prvním poločase, obě branky byly opravdu velmi slepené. A v tabulce má první tři body.

„Pro nás je to hodně důležitá výhra, navíc s velmi dobrým soupeřem, který v minulé nedohrané sezóně skončil na prvním místě. Kluci si mákli. Neříkám, že to bylo bez chyb, ale hráli jsme celkem kompaktně v obraně a dali dvě branky po chybách soupeře . Tentokrát bylo více hráčů, kteří podali velmi dobrý výkon.Doufám, že nám to vydrží do dalších zápasů,“ pevně věří trenér Josef Rákosník.

V dalším kole se Česká Kamenice poprvé představí venku, když zajíždí do Hostovic.

FK Česká Kamenice - FK Křešice 2:0 (2:0)

Branky: 19. Chmelík, 20. Mach. R: Červený. ŽK: Mach, Jírava, Chmelík, Šimek – Patka. Diváci: 60.



Čes. Kamenice: Vaněk - Novák, Jírava, Zeman, Neškoda - M. Mach, Chmelík (88. Kellner), Šimek, Malina (70. P. Kozelek) - Maněna (75. Pavlík), Hodač.