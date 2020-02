„Příprava probíhá standardně. Sehráli jsme několik přípravných zápasů. Naposledy to bylo s Libouchcem, který nahradil Březiny, které volaly, že se ani nesejdou. Ale Libouchec byl unavený po soustředění a vůbec nás neprověřil,“ pokrčil rameny sekretář klubu Jan Běloubek.

Česká Kamenice prohrála 2:4 s Loko Česká Lípa, pak porazila 6:1 Jablonné, 10:3 Dobkovice a padla 0:3 s děčínským Juniorem. Libouchec pak v tréninkovém tempu přejela 9:0. „Generálku sehrajeme v Děčíně proti Šluknovu a pak už mistrákv Heřmanově. Uvidíme, jaký bude terén,“ konstatoval.

Hráčský kádr aktuálně jedenáctého týmu I.B třídy hlásí určité změny. „Z Benešova přišel Chmelík, po třech letech a operaci křížového vazu se vrátil Aleš Bouchal. Už na podzim avizoval konec Josef Kozelek a Pavel Vaněk. Dáváme šanci našim dorostencům, smutné je, že ti nejšikovnější, mají nejmenší zájem,“ zakroutil hlavou.

Kamenice nemá přemrštěné ambice, ráda by se v tabulce posunula do klidnějších vod. „Chceme hrát střed tabulky, větší ambice nemáme. Otázkou je, jak to bude příští rok. Všeobecně je problém s hráči, my se budeme spoléhat na Romana Macha a další zkušené hráče, kteří jsou kolem něj,“ připustil.

Tamní sportovní areál už několikrát zažil nájezd divokých prasat. Vznikla tedy nějaká opatření? „Tady musíme poděkovat městu, které je vlastníkem areálu. Zhruba za 400 tisíc nechalo oplotit dolní hřiště. Je ale pravda, že bychom rádi, kdyby se oplotil celý areál,“ dodal.