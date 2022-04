Litoměřičtí sice dvakrát neudrželi těsné vedení, v penaltovém rozstřelu si ale připsali bonusový bod. Poněkud netradiční metodu přípravy na veledůležité utkání zvolil trenér vítězů Antonín Marčaník.

„Se dvěma body jsme spokojení. Na utkání jsme se chystali na umělce v Lovosicích, abychom si včas zvykli na změnu terénu,“ překvapil lodivod Pokratic. Většina celků se totiž po zimě těší na přírodní trávník, lídr tabulky ovšem neváhal vzhledem k faktu, že v Děčíně se ještě hrálo na umělém povrchu, vyměnit přípravu v domácích podmínkách za tu v Lovosicích.

„Do 70. minuty šlo všechno podle plánu, vedli jsme 1:0 a domácí do mnoha šancí nepouštěli. Závěr byl ale docela hektický, Děčín vyrovnal, my znovu odskočili, pak přišel gól na 2:2. V závěru jsme mohli rozhodnout, ale nedali jsme tutovku. I proto si myslím, že je naše výhra na penalty spravedlivá,“ dodal lodivod vedoucího celku.

„Podali jsme velice kvalitní výkon, podložený maximální bojovností. Bohužel nás nepodržel brankář, obě branky jdou na jeho vrub. V prvním poločase jsme hráli ze zabezpečené obrany, v tom druhém jsme vrhli síly do útoku a byli lepším týmem. Bohužel to stačilo jenom na bod,“ hodnotil šlágr proti Pokraticím Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Na dohled druhého místa se drží Dobkovice, které v hektickém závěru vyhrály na půdě Bohušovic 2:1. „Utkání jsme měli rozhodnout v prvním poločase, kde jsme měli čtyři vyložené šance. Po změně stran byli lepší domácí. V závěru jsme dostali červenou, navíc Bohušovice vyrovnaly. Naštěstí se nám po krásné akci a gólu Vorla podařilo strhnout výhru na naši stranu. Myslím si, že o ten kousek jsme nakonec byli lepší,“ usmál se Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Čtyři zápasy, čtyři vítězství, skóre 20:2! Heřmanovští fotbalisté jsou na jaře ve velkém laufu. Potvrdili to také v Hostovicích, kde vyhráli jasně 4:1. Dvakrát se trefil kanonýr Dančo. „Poločas byl vyrovnaný, hráli jsme do kopce. Po změně stran už jsme byli lepší. Ale domácí nehráli špatně, terén nebyl dobrý. Za naší vítěznou sérii jsme rádi, to víte, je v kabině větší pohoda. Z porážek jsme se nikdy nehroutili, ale tohle si užíváme. Akorát se nám zranili dva hráči, tak doufám, že to nebude nic vážného,“ pravil Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Česká Kamenice proti Unčínu prospala první poločas. Pak se zvedla a nakonec vyhrála 4:2. „V první půli jsme hráli pomalu, bylo to ospalé, šancí moc nebylo, prohrávali jsme. Po změně stran jsme zrychlili, zpřesnili přihrávky, zlepšili pohyb. Nakonec jsme zaslouženě vyhráli. Fotbalově to není ono, alespoň nám pomohla fyzička,“ konstatoval Josef Rákosník, českokamenický kouč.

Poslední Union Děčín byl ve Svádově blízko prvnímu jarnímu bodovému zisku. Nakonec ale celek z Bynova opět prohrál, tentokráte 1:2. „Podle mě vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza. Po změně stran jsme měli navrch, ale domácí tam vyvolali zbytečnou potyčku. My jsme vypadli z tempa navíc inkasovali po standardní situaci, kterou domácí zahrávali velmi dobře. Bohužel, zase nemáme bod. Naše naděje na záchranu jsou zase menší, ale naděje umírá poslední. Dokud bude šance, budeme bojovat,“ zdůraznil Pavel Horáček, kouč Unionu.

„Důležité tři body. Bojovný zápas se šťastným koncem pro nás. Z obou stran byla cítit důležitost zápasu, nám možná paradoxně pomohlo vyloučení Vojty Přibyla, po kterém se tým semknul a bojoval. V jedenácti jsme byli ve druhé půli bezzubí,“ řekl trenér Svádova Pavel Přibyl.