Česká Kamenice doma nastřílela Chabařovicím čtyři branky, na tři body to nestačilo. Remízu 4:4 musely rozseknout pokutové kopy, při kterých byli domácí přeci jen šťastnější. Podruhé v řadě naplno bodoval Junior Děčín, který musí dohánět ztráty z předešlých zápasů. Děčínští ve šlágru kola vyhráli na půdě Chlumce 3:2. Po třech výhrách padly Dobkovice, na vlastním hřišti nestačily na lídra z Pokratic, hosté vyhráli jasně 4:1. Doma nezklamal Heřmanov, který přetlačil oslabenou Roudnici B a zvítězil 2:0. Na vlastním hřišti výsledkově vyhořel Union Děčín. Tým z Bynova herně nezklamal, porážku 0:4 s Hostovicemi ale neodvrátil.

ČESKÁ KAMENICE - CHABAŘOVICE 4:4 (2:2) - na pk 4:1

Jan Běloubek (předseda FK Česká Kamenice): „Byl to vyrovnaný zápas, remíza odpovídá dění na hřišti, šance byly na obou stranách. V defenzivě to nebylo ono, naštěstí se nám daří v útoku. Mrzel mě nepřesný výkon rozhodčího na obě strany. Byl to takový zápas, který odpovídá současné úrovni I.B třídy. Penalty, to je štěstí. Náš brankář dvakrát dobře upadl a máme dva body.“

CHLUMEC - JUNIOR DĚČÍN 2:3 (1:2)

Miroslav Tyl (vedoucí FK Junior Děčín): „Měli jsme výborný vstup do zápasu, rychlý dvoubrankový náskok nám dali Filip Vait s Vicanym. První poločas jsme měli pod kontrolou, přesto Chlumec snížil. Po změně stran jsme šli opět do dvougólového trháku. Místo uklidnění přišel tlak domácích, který byl umocněn v 69. minutě, kdy Chlumec zase snížil. Závěr byli těžký, ale ubránili jsme to. Výkon nebyl optimální, tři body ale bereme.“

DOBKOVICE - POKRATICE 1:4 (1:2)

Zdeněk Štol (trenér SK Dobkovice): „Pokratice byly asi nejsilnější soupeř, se kterým jsme hráli. Byli lepší, fotbalovější, důraznější. Určitou šanci jsme měli za stavu 1:2, byly tam dvě dobré šance, mohli jsme vyrovnat. Zlomil to třetí gól. Soupeř hrál na hraně, ale vyhrál zaslouženě.“

HEŘMANOV - ROUDNICE NAD LABEM B 2:0 (1:0)

Radek Rojko (hrající trenér TJ Heřmanov): „Pomohl nám fakt, že soupeř dostal už v 8. minutě červenou. Na druhou stranu Roudnice v deseti nehrála vůbec špatně, kousala. Za stavu 1:0 nás hodně podržel brankář Topolančin, který chytil samostatný nájezd. My jsme vyhráli zaslouženě, ale výkon to z naší strany nebyl dobrý. Chvilku to bylo dobré, chvilku špatné. Máme ale 12 bodů, se startem soutěže jsme spokojeni.“

UNION DĚČÍN - HOSTOVICE 0:4 (0:1)

Pavel Horáček (trenér Union Děčín): „Hostovice asi vyhrály zaslouženě, výsledek je pro nás krutý. Hosté měli v prvním poločase převahu, první gól ale dali z jasného offsajdu. Po změně stran jsme tlačili, měli dvě šance. Jenže pak přišla druhá branka Hostovic, navíc dostal Galaš červenou a my odpadli. Nelíbil se mi výkon rozhodčích. Kluci bojovali, nemám jim co vytknout.“