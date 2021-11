Fotbalisté Junioru Děčín jsou sice po podzimu druzí, první polovinu soutěže ale zakončili porážkou 0:4 na hřišti Českých Kopist. Děčínské potopil domácí kanonýr Petr Hýř, který obstaral všechny čtyři trefy.

„Poslední podzimní utkání se nám hrubě nepovedlo. Přes optickou převahu jsme po chybách stoperů dostali dvě branky. Na těžkém terénu byla hra neúčelná a bez překvapení. Po změně stran jsme to přeskupili, ale moc se naše hra nezměnila. Naopak nám opět dvakrát utekl domácí kanonýr Hýř a bylo rozhodnuto. Sice jsme druzí, ale podzim je pro nás zklamáním,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Šest branek padlo v České Kamenici. Domácí se po 90. minutách rozešli s Dobkovicemi 3:3, navíc zvládli následné pokutové kopy a připsali dva body.

„Více než dva body jsme z utkání nemohli vytěžit. První půle byla z naší strany hodně špatné. Paradoxně jsme se zlepšili až po vyloučení. Penalty nám zařídil v závěru krásnou střelou Malina. Hodnocení podzimu je všelijaké. Bodů nemáme málo, ale vůbec nám to nešlo při venkovních zápasech. Rozhodně je co zlepšovat,“ má jasno Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

„Byli jsme po celý zápas výrazně lepší. Rozhodla efektivita v koncovce. Domácí vystřelili tak čtyřikrát na bránu a dali tři branky. My měli takových situací minimálně deset. To jsme šli třeba tři na jednoho…Prostě jsme nebyli efektivní, takže konečný bod je zklamáním. Na druhou stranu je fotbal o detailech, to rozhodlo,“ hodnotil utkání Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice.

Poslední Union Děčín doma nepřekvapil zkušený Heřmanov. Hosté byli v Bynově lepším týmem a vyhráli 3:0.

„Heřmanov měl převahu a byl lepším týmem. Má kvalitnější hráče a své kvality plně využil. Na druhou stranu jsme neodehráli špatný zápas, nastoupilo hodně mladých hráčů. Zvyšuje se bojovnost. Věřím, že na jaře budeme pro ostatní daleko těžším soupeřem,“ doufá Pavel Horáček, kouč Unionu Děčín.

„Zasloužené vítězství, mohli jsme vyhrát daleko vyšším rozdílem. Samotný Kamil Dančo mohl dát tak sedm branek, domácí podržel brankář. Zápas jsme ale od začátku kontrolovali. Co se týče podzimu tak jsme docela spokojení,“ pochvaloval si Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.