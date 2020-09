„Byla pro nás povinnost napravit ztrátu s Unčínem a vyhrát tohle derby. Od začátku jsme byli jasně lepším týmem, domácí se do šancí skoro nedostávali. Jedinou branku dali po zaváhání naší obrany a brankáře. Branky padaly po krásných akcích. Hráči se tentokrát fotbalem bavili a předvedenou hrou potěšili i své fanoušky. Doufáme, že na to navážeme hned v dalším kole, kdy doma v rámci derby hostíme Heřmanov,“ zhodnotil vše vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Zápasu přihlížela výborná divácká kulisa, na lavičkách nad hřištěm se objevilo přes 200 diváků. Domácí fanoušky potěšil čestným zasáhem Michal Štol, který využil nedorozumění zkušeného stopera Voříška s mladým brankářem Pojtingrem. Jinak ale byli daleko spokojenější příznivci děčínského Junioru.

To domácí kouč Zdeněk Štol byl logicky zklamaný. Sám ale věděl, jaké bylo rozložení sil. „Nedá se to moc hodnotit, Junior nás přehrál ve všech směrech, byl jednoznačně lepší a vyhrál zaslouženě. My jsme hodně chybovali, chyběl nám také klíčový obránce Tomáš Dyrynk. Ale na to se vymlouvat nebudeme,“ pokrčil rameny a vzápětí dodal: „My jsme malá vesnička a Junior je hlavní fotbalový klub v Děčíně. Myslím si, že v historii se nikdy nestalo, aby Dobkovice hrály stejnou soutěž. Nevím, zda je to naší dobrou prací, nebo spíše smutného odrazu fotbalu v Děčíně,“ zamyslel se Štol.

Jeho parta se tak musí oklepat a připravit na další zápas. A ten bude také těžký, Dobkovice totiž jedou do Křešic. „Tohle musíme hodit za hlavu, nemá cenu se v tom babrat. V Křešicích nebudeme kompletní, můžeme tam jenom překvapit," dodal na závěr.

SK Dobkovice – FK Junior Děčín 1:7 (0:2)

Branky: 67. M. Štol – 23. a 77. (PK) M. Šmalcl, 43. a 65. Vicany, 58. Zahradník, 83. Páša, 90.+1. Lhoták. R: Holly. ŽK: Veselý, M. Štol, J. Šmalcl – Pojtinger, Zahradník. Diváci: 210.



Dobkovice: Plaček - Veselý, Šulc (67. Línek), Vondráček (80. Pecl), Knespl - R. Štol (75. Boček), Šmalcl, Kutzler, Bucek - J. Dyrynk, M. Štol.



J. Děčín: Pojtinger - Kabátník (75. Nový), Vořišek, Vait, Máša - Češpiva (79. Carva), D´Almeida, Šmalcl, Mezsároš (84. Lhoták) - Vicany, Zahradník (72. Páša).