Naopak očekávaně, tedy výhrou, vkročil do jara neohrožený lídr z Pokratic, který zůstává dál neporažený. „Bylo to ale velice těžké utkání. Počítali jsme s tím, už v prvním zápase soupeř bránil z hlubokého bloku, takže to bylo o první brance,“ hodnotil výhru 3:1 nad Chabařovicemi trenér Antonín Marčaník. „Po ní to musel soupeř trochu otevřít, nicméně pokud se budou takto dobře věnovat defenzivě, nebude pro nikoho snadné je porazit,“ složil poklonu soupeři.

Čtvrté Dobkovice v rámci okresního derby doma přetlačily Českou Kamenici 2:1. Po změně stran se dvakrát trefil domácí posila a kanonýr Daniel Vorel. „Taková naše klasika. V prvním poločase jsme lepší, máme šance, ale soupeř jde z první střely na bránu do vedení. Kluky jsem nabádal, aby byli trpěliví. Nakonec se nám to podařilo otočit. Dan Vorel ukázal, že gólové situace umí proměnit,“ usmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Měli jsme velkou personální krizi. Musím poděkovat Mitruškovi a Bouchalovi, že nám pomohli. Domácí byli asi lepší, přesto si myslím, že jsme alespoň bod mohli uhrát,“ zdůraznil Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Ostrostřelec Kamil Dančo řídil kanonádu Heřmanova proti poslednímu Unionu Děčín. Heřmanovští nakonec vyhráli 8:1, Dančo se trefil hned čtyřikrát. „Jasná výhra. Do prvního gólu to bylo docela vyrovnané, pak jsme byli jasně lepší. Měli jsme tam ještě další šance. Ale jinak zasloužené vítězství. Doufáme, že naše hřiště už bude v pohodě a další domácí zápas už budeme hrát na vlastním trávníku," usmíval se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Junior Děčín - České Kopisty 2:3 (1:1) B: Nácar, Vicany - Hlavica, Satran, Krejčí. R: Říha. Bez karet, 80 diváků.

Dobkovice - Česká Kamenice 2:1 (0:1) B: Vorel 2 - Rakušan. R: Vlašič. ŽK: 4:4, 150 diváků.

Heřmanov - Union Děčín 8:1 (4:0) B: Dančo 4, Havlíček 2, Rojko, M. Kolárik - Bezouška. R: Vlk. ŽK: 2:3, 50 diváků.