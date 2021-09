Tahákem kola byla derby, ve kterém Heřmanov v prvním poločase trápil děčínský Junior. Po změně stran ale měli favorizovaní hosté přeci jen více ze hry a nakonec vyhráli 4:2. Ve vítězné jízdě pokračují Dobkovice, které doma otáčely utkání proti Chuderovu. Výhru 2:1 vystřelil chvilku před koncem krásnou ranou Vondráček. Česká Kamenice zase potvrdila, že doma je prostě daleko lepší, než venku. České Kopisty odjely s porážkou 2:6. Děčínský Union bojuje s absencemi, poslepovaná sestava pak doma nemohla vzdorovat Roudnici B, která vyhrála 6:2.

TJ HEŘMANOV - FK JUNIOR DĚČÍN 2:4 (2:2)

Branky: Dančo 2 - Vicany 2, Rygar, Voříšek. R: Říha. ŽK: 2:1, 60 diváků.

Radek Rojko, hrající trenér TJ Heřmanov: „Odehráli jsme docela dobrý zápas. Je pravda, že Junior byl pohyblivější a vlastně i lepší. Vyhrál zaslouženě. My jsme dostali laciné branky. Při vyrovnání necháme na vápně volného hráče, třetí branka přišla po trestném kopu, kdy trochu zaváhal náš brankář. Při té poslední jsem chyboval já. Ve druhé půli nás Junior dvacet minut pořádně přimáčkl. Děčín hodně zlobil náš útočník Kamil Dančo, pak se na něj vyměnili obránci a hostům to pomohlo.“

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín: „Derby mělo slušnou úroveň, muselo se divákům líbit. My jsme byli lepším týmem, ale paradoxně jsme v průběhu zápasu prohrávali. Po změně stran ale Heřmanovu docházely síly a my jsme dokázali zvrátit průběh zápasu. Zasloužené vítězství.“

SK DOBKOVICE - FK CHUDEROV 2:1 (1:1)

Branky: Vondráček 2 - Tikovský. R: Karrmann. ŽK: 4:4, 150 diváků.

Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice: „Byl to těžký zápas, který jsme asi ale sami zkomplikovali. V prvním poločase jsme třikrát netrefili prázdnou branku, prostě mizerná koncovka. Chuderov to hodně nakopával a spoléhal na standardní situace. Po skrumáži se dostal do vedení, my jsme naštěstí do poločasu vyrovnali. Po změně stran jsme tam měli zase dvě stoprocentní šance. Naštěstí nás těsně před koncem zachránila krásná střela Vondráčka. K výhře jsme se ale protrápili.“

FK ČESKÁ KAMENICE - SOKOL ČESKÉ KOPISTY 6:2 (5:1)

Branky: Chmelík 2, M. Mach, Maněna, Malina, Černý - Satran, Hýř. R: Dobrý. Bez karet, 50 diváků.

Josef Rákosník, trenér FK Česká Kamenice: „Tentokrát jsme se sešli v kvalitnější sestavě, na domácí zápasy s tím není takový problém, jako při těch venkovních. První poločas jsme byli hodně efektivní. Po změně stran, i díky nuceným střídáním, jsme šli hodně dolů. Naštěstí jsme měli nahráno. Kopisty mají směrem dopředu kvalitní hráče, několikrát nás podržel brankář.“

TJ UNION DĚČÍN - SK ROUDNICE N. L. B 2:6 (1:3)

Branky: Husák, Galaš - M. Hlavsa 2, J. Hlavsa, vlastní Jeřábek, Lisec, Hrebinka. R: Materna. ŽK: 1:0, 53 diváků.

Pavel Horáček, trenér TJ Union Děčín: „Z naší strany hrozný zápas. Chybělo nám několik klíčových hráčů, nastoupili kluci, kteří by ani nehráli. Zaslouženě jsme prohráli. Je pravda, že soupeř by byl hratelný, ale my jsme byli ještě slabší. Pokud se nám někteří kluci neuzdraví, nemáme šanci. Děláme všechno, ale vypadá to bledě. Potřebujeme prostě vyhrát. Jenže teď jedeme do Pokratic a tam dostaneme asi taky na frak.“