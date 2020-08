Heřmanov se představil už v sobotu dopoledne ve Svádově, kde v poločase vedl 3:1. Domácí ale po změně stran vyrovnali a nakonec vyhráli i penaltový rozstřel. „Kdybyste mě zavolal hned po zápase, tak bych ani nevěděl, co říct. Byl jsem strašně naštvaný. Vedli jsme o dvě branky, přitom ale ani jedno mužstvo toho moc nepředvedlo. Po změně stran ale drtivá většina hráčů přestala hrát, neběhala. Domácí jsme dostali na koně hrubkou a kontaktní brankou. V poslední minutě dal ještě Svádov tyč. Bod bychom před zápasem brali, ale takhle řeknu, že jsme tady dva body ztratili. Pro domácí je konečný výsledek zlatý. Ale můžeme si za to sami, nechápu, co se tam dělo,“ kroutil hlavou asistent trenéra Heřmanova Vladimír Vašák.

Nečekanou ztrátu hlásí Junior Děčín, který si z Krupky, kde sehrál utkání s domácím Unčínem přivezl pouze bod po remíze 1:1 a ztraceném penaltovém rozstřelu. „Hodně pršelo, navíc hra byla hodně rozkouskovaná. Nedali jsme penaltu, kdy jí místo zkušených kopal mladý Šmalcl. Po změně stran jsme šli do vedení, ale domácí po trestném kopu srovnali. Výsledek a předvedená hra je zklamáním pro všechny. Nyní se musíme připravit na derby v Dobkovicích,“ má jasno vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Dobkovice zvládly první okresní derby v sezóně, když vyhrály na půdě České Kamenice 3:2. Nováček tak vstoupil do krajské soutěže nejlepším možným způsobem. „Byl to zápas nahoru dolů. My jsme prohrávali, pak to zase otočili. V závěru jsme mohli dát další branky, ale zbytečně z toho bylo velké drama. Tři body bereme, jelikož teď máme Junior a Křešice. Taktiku měnit nebudeme, nejsme tým, co zaleze. Budeme chtít hrát aktivně,“ přiznal kouč Dobkovic Zdeněk Štol.

To lodivod České Kamenice, Josef Rákosník, byl po zápase pořádně rozčarovaný. „První půle ještě nebyla špatné. Hráče jsem pak upozorňoval, že Dobkovice po změně stran zvýší agresivitu. My jsme naopak byli všude pozdě, měli velmi špatný pohyb a po dvou chybách dovolili hostům otočit výsledek. Že jsme na úvod soutěže v dobře rozehraném zápase ztratili body mně mrzí, ale co nemůžu rozdýchat je přístup některých mladších hráčů k mužstvu a celému klubu. Zvláště, když dobře vědí, jaká je situace ohledně kádru,“ kroutil hlavou kouč České Kamenice.

Union Děčín ještě v 78. minutě držel doma proti Českým Kopistům remízu 2:2. Hosté ale ve zbylém čase dali domácím čtyři branky, v Bynově tak fotbalistům podzimní premiéra zhořkla. „Přitom první poločas byl vyrovnaný. Po změně stran jsme dostali po půl minutě druhého góla, Votava ale vyrovnal, střídající Eichelmann nás mohl dostat do vedení. Pak přišla třetí branky, my to otevřeli a hosté trestali. Kopisty vyhrála zaslouženě, mají dobrý tým, až mě to překvapilo. My jsme byli nervózní, chyběl nám Očipka, který je po zranění třísla. Je jasné, že budeme bojovat o záchranu, ale porveme se,“ slibuje trenér děčínského Unionu Pavel Horáček.

Svádov Olšinky – Heřmanov 4:3 PK (1:3) Branky: Blaško, Vanša ml., Ren – Betyár 2, Majerik. R: Sýkora. ŽK: Vanša st., Jelínek, Vanša ml. – Aug. Čapek. Diváci: 50.



Česká Kamenice – Dobkovice 2:3 (2:1) Branky: M. Mach, Zeman – Línek, R. Štol, Dyrynk. R: Karrmann. ŽK: P. Kozelek, Jírava – Vondráček, Veselý, J. Dyrynk, t. Dyrynk. Diváci: 100.



Sokol Unčín – Junior Děčín 2:1 PK (0:0) Branky: Trojan – Kabátník. Rozhodčí: Karásková. ŽK: Pokorný – Máša.



Union Děčín – České Kopisty 2:6 (1:1) Branky: Murdych, Votava – Císař 4 (1 z PK), F. Kutzler, Hýř. Rozhodčí: Teska. ŽK: Bezouška – Horák, Plzák. Diváci: 120.