„Když jsme viděli, jak mladý tým k nám dorazil, věděli jsme, že utkání bude těžké po běžecké stránce. Hosté se ale porazili sami, když jsme jim tři branky dali z rohových kopů. V některých pasážích jsme je přehrávali. Bohužel nás mrzelo, že v některých situacích se chovali za hranicemi zdravého rozumu. Ale vypořádali jsme se s tím. Brali jsme to jako plus, že jenom netrénujeme,“ konstatoval kouč Jílového Pavel Salava.

Jílové změří ve skupině D ještě síly s Horním Jiřetínem a také Mosteckým FK U 19. „Bereme to jako soutěžní zápas. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme uspět výsledkově. Hlavně chceme udržet kluky v nějaké kondici. Dva měsíce bez fotbalu byly prostě znát,“ řekl Salava.

„Kluci mají chuť do fotbalu, to je jasné. Je to vidět na trénincích, proti Litvínovu to v některých pasážích bylo také zjevné," uzavřel vše jílovský kouč.

FK Jílové – Litvínov 6:1 (4:1) B: Florián 3, Vait, Bílek, Horyna – Jonáš. R: Sabo. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Jílové: Smutný – Reichelt, Florián, Folprecht, Farkaš – Doubek, Vait, Feledi, Kolář – Bílek, Just. (Horyna, Gaher, Čtvrtníček)