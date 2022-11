Nejvíc ho štvalo, že jeho svěřenci k duelu nepřistoupili podle jeho představ. „Na soupeři bylo vidět, že se víc chce porvat o body. Vytušil, že nejsme v dobrém rozpoložení a od začátku byl lepší. Pro výhru zkrátka udělal maximum."

Zvrat v kauze Varnsdorf: Dordić leží v nemocnici s krvácením do mozku

Jílové propadlo ve všech směrech, kromě Justa mu chyběl na hřišti i Patrik Gaher. „Už je zraněný delší dobu. Je to další hráč, bez kterého nám to nejde. I tak se ale z toho marastu musíme vymanit. Sice máme po dvanácti zápasech patnáct bodů, už jsme měli i méně v minulosti v tomto období, ale teď to dobré není," uvědomoval si po utkání trenér FK Jílové.

Jak z toho ven? „Je to v hlavách, v přístupu. Vyhrajete jeden zápas a je lípe. Myslím si, že partu máme dobrou, tam problém nevidím. Spíš je potřeba si správně nastavit hlavy. A to nejen v zápase, ale i na tréninku."

FK Jílové - SK Černovice 1:3 (0:2). Branky: 80. Horyna - 16. a 66. Brooks Oscar Osang, 28. Holub. Rozhodčí: Krutina - Menšík, Schreiner. ŽK: 3:0. Diváci: 100.