Tři zápasy, tři porážky. Špatná útočná fáze a aktuálně poslední místo v tabulce. Fotbalisté Jílové prožívají velmi špatný start do nové sezony. O víkendu svěřenci Pavla Salavy prohráli s Domoušicemi 1:3. Naplno se ukázaly slabiny týmu z Děčínska.

Jílové (v modrém) doma podlehlo Domoušicím 1:3. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Bohužel máme velký problém se dostávat do šancí. Máme sice lepší držení míče, ale to je nám k ničemu,“ kroutil hlavou Salava. Jeho tým inkasoval v první minutě, přesto dokázal v 18. minutě Kolářem vyrovnat. „Sice jsme vyrovnali, ale do poločasu šli hosté po standardní situaci do vedení,“ pokračoval.