„Co rozhodlo? Dělali jsme strašné, ale strašné chyby. Vůbec jsme nezachytávali hru Vilémova. Ten hrál svůj fotbal, po krajích hřiště. Hosté hráli ze zabezpečené obrany, ale dokázali potrestat každou naší chybu. Pokud po půl hodině prohráváte o tři branky, je to těžké,“ kroutil hlavou Pavel Salava, kouč Jílového.

Hosty dostal do vedení ve 3. minutě Havel, který proměnil penaltu. Ten samý hráč pak využil úniku Zimy a pohodlně doklepl míč do sítě. Třetí trefa přišla po krásné akci po ose Havel, Kurel a zakončující Rybář.

„Nepředvedli jsme sice nějak atraktivní fotbal, ale velmi efektivní, což byl náš jediný cíl. Domácí jsme nechali v bezpečných prostorech na míči, kromě branky jsme je nepustili do jiných vážnějších šancí, skvěle jsme ubránili standardní situace. Hrozili jsme útoky do otevřené obrany a dávali branky. Kluci předvedli výborný taktický výkon a tak slavíme první body do tabulky,“ řekl Vlastimil Chod, spokojený trenér Vilémova.

„Kluci se snažili, makali. Bohužel nás prostě srážely ty chyby. Citelně nám v útoku chyběl Michal Just,“ přiznal Salava. Doubek sice domácím v 58. minutě vykřesal brankou na 1:3 určitou naději, v 76. minutě ale Zima přidal čtvrtý zásah do jílovské rakve.

„Po dvou zápasech nemáme ani bod. Samozřejmě nejsme spokojeni a věříme, že se to co nejdříve zlepší. Co se týče hry a nasazení, tam to není špatné. Ale rozhodně musíme zabrat,“ dodal Salava.

FK Jílové - Stap-Tratec Vilémov 1:4 (0:3)

Branky: Doubek - Havel 2 (1 z PK), Rybář, Zima. R: Klimpl. ŽK: 6:1, 150 diváků.

Jílové: Smutný - Florián (85. Šaran), Hošek, Reichelt, Novotný (78. Sobíšek) - Gaher, Feledi, Žáček, Líbal (18. Farkaš), Doubek - Kolář.

Vilémov: Vaňák - Honců, Šmalcl ml., Jirchář, Čonka – Zima, Rybář, Havel (81. Dvořák F.), Vavroušek, Kramer (85. Meidl) – Kurel (63. Snášel)