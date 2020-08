Šluknov, podporovaný svými fanoušky, začal proti Liběšicím dobře. „V první půli jsme byli lepší, ale bylaz toho jenom jedna branka. Po změně stran domácí více riskovali, začali napadat a my se dostali pod tlak. O ten gól, co pak přišel, jsme si koledovali. Vzhledem k průběhu zápasu ten bod bereme,“ řekl trenér Ladislav Čurgali.

„Příští kolo jedeme opět ven. Čeká nás Libouchec, který v prvním kole vyhrál 7:1 v Chuderově,“ dodal Čurgali.

Rumburk doma ztratil všechny tři body, ačkoliv ho Demeter proti Dobroměřicím poslal v první minutě do vedení. Celek z Lounska ale díky Matyášovi utkání otočil a vyhrál 2:1. „Sice jsme skvěle začali, ale hosté po čtyřech minutách vyrovnali. To byla škoda. Je pravda, že soupeř byl fotbalovější, my jsme tam ale měli pak dvě velké šance. Remíza by byla zasloužená,“ kroutil hlavou prezident klubu David Dvořák.

„Hrajícím trenérem je aktuálně Kuba Chlada. Myslím si, že na výkonu by se dalo stavět. Ale stále nás tlačí bota v počtu hráčů. Stále ještě sháníme, nedá se nic dělat,“ dodal Dvořák.

SK Liběšice – Plaston Šluknov 2:1 PK (0:1) Branky: Vlasák – L. Čurgali ml. R: Holly. ŽK: 4:3, 100 diváků.

Šluknov: Janda – O. Schneider, A. Holešovský, Zabilka – Didi (85. Zajíček), Hlávka (80. Záruba), J. Čurgali (54. Knížek) – Mládek, L. Čurgali, Mikula.



FK Rumburk – FK Dobroměřice 1:2 (1:1) Branky: Demeter – Matyáš 2. R: Menšík. ŽK: 2:1, 100 diváků.

Rumburk: Hadar – Róža, Trégr, Pokorný (87. Ruszó), Dinh – Vít, Tran, Pilko (66. Ha), Lukáč (71. Matulík) – Demeter, Chlada.