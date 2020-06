Svěřenci Vlastimila Choda ukopali na vlastním hřišti remízu 3:3. „Remíza je to spravedlivá. Narazili jsmev poháru zatím na nejtěžšího soupeře. Brná má kvalitní hráče, hrála organizovaně od půlky, čekala na brejky. Taktika se hostům vyplatila,“ přiznal trenér Vilémova.

Vilémovští přitom v zápase třikrát vedli, hosté z Ústí nad Labem ale dokázali vždy výsledek dorovnat. Oba týmy nakonec dohrávali o deseti. Pět minut před koncem musel předčasně do sprchy vilémovský Hoke, v poslední minutě ho následoval kapitán Brné Králík. „Tak mám pocit, že se dají vyloučení vykoupit. Takže počítám s tím, že oba budou hrát,“ poznamenal Chod.

Vilémov ve čtvrtfinále a semifinále ani jednou neinkasoval. Teď ale dostal na svém stadionu hned tři branky. „Směrem dopředu to bylo dobré, dali jsme tři góly. Ale v defenzivě jsme propadli. Zhruba v 35. minutě začalo hodně pršet. Pak se hra změnila, bylo to podmáčené, míč hodně utíkal, podmínky byly jiné. Bylo tam hodně nepřesností. Co se týče odvety, tak bychom měli mít k dispozici stopera Honzu Filipa. To bude posílení,“ zdůraznil.

A taktika na odvetu? Žádné čekání, hurá do útoku. „Nevěšíme hlavu, je to teprve poločas. Ten druhý se hraje v Brné. Soupeř tady sice slavil, ale je to předčasné. My rozhodně nechceme jenom bránit, budeme hrát tak, abychom dali více gólů, než Brná. My ani jiným stylem hrát neumíme,“ dodal Vlastimil Chod.

Druhé finále se hraje v sobotu 20. června od 17 hodin na hřišti SK Brná.

Stap Vilémov – SK Brná 3:3 (2:1)

B: 35. Havel, 43. Kučera, 70. Hoke – 40. Králík, 63. Demčenko (PK), 75. Jelínek. R: Sabo. ŽK: 5:3. ČK: Hoke – Králík. Diváci: 200.

Vilémov: Vaňák – Jirchář, Kurel, Vavroušek, Čonka – Hoke – Zima (60. Malec), Havel, Rybář, Kramer – Kučera.