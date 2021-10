Poslední zápasy jsou ale děsivé. Union natahuje sérii porážek. Aktuálně jich má šest při skóre 7:43… Naposledy Union prohrál v Bohušovicích 0:5. „Jeli jsme tam zase v jedenácti lidech. Byl jsem jediný na lavičce, musel jsem se převlíknout a při zranění Radka Rangla odehrát celý druhý poločas. Přitom v prvním poločase jsme odolávali, jediný gól jsme si vlastně dali sami. Po změně stran už ale prostě nebyly síly,“ kroutil hlavou Pavel Horáček, zkušený trenér děčínského Unionu.

PAVEL HORÁČEK - trenér TJ Union Děčín.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanBynovští fotbalisté už v minulých ročnících bojovali v nejnižší krajské soutěži o přežití. Minulý rok je s jedním bodem zachránil fakt, že kvůli koronaviru se soutěž nedohrála a nikdo nesestupoval. „Samozřejmě tady byly před sezonou úvahy, abychom přihlásili okresní přebor. Je potřeba připomenout, že máme hodně zraněných hráčů, kteří jsou klíčoví. Pokud bychom byli kompletní, věřím, že bychom uhráli více bodů a nebo bychom hráli vyrovnanější zápasy. Teď to na nás sedlo. Hraje ruka, noha. Nastupují hráči, kteří mají sotva na okres. Je potřeba jim ale poděkovat,“ zdůraznil.

Aktuální cíle Unionu jsou jasné a prosté. „My tu soutěž prostě musíme dohrát. Vím, jaká je situace. Když prohrajeme, nikomu nenadávám. Musíme to brát jako přípravu na další sezonu. Pak bude třeba odrazit se ode dna. Máme dorost, který hraje I.A třídu. Nevedeme si tam vůbec špatně. Z něj pak do áčka vypadnou tři, čtyři hráči a hned to bude jiné,“ má jasno.

Horáček není jenom trenér A týmu, vede taky právě zmíněný dorost. „Snažím se kluky vést k tomu, že Union je jejich klub. Fotbal mi zabere hodně času, ale motivuje mě to. Dorost trénuje společně a áčkem. Dohromady přijde třeba 18 lidí, pak ten trénink nějak vypadá,“ podotkl.

Nejen Horáček, ale i další lidé, co se starají o klub na okraji Děčína, si jistě musí kvůli vysokým porážkám vyslechnout své. Zkušený fotbalový kouč si z toho ale hlavu nedělá. „To víte, že to slýcháme. To jsou takové pivní řeči. Já beru názor toho, který fotbalu rozumí a vidí, jaká je u nás situace. Já bych se na to mohl klidně vyprdnout a říct, že mě to nebaví. Věřte mi, že se to tady do měsíce rozpadne. Dělám toho tady opravdu hodně,“ pokýval hlavou a vzápětí dodal: „Nikdo nechtěl, abychom I.B třídu předem zabalili a nezkusili to. Je snadnější se zachránit než postoupit. Dostat za za sebe třináct týmů je hodně těžký, než za sebe dostat třeba čtyři.“