„No, je nás tolik, protože další hráči tmavé pleti prostě nepřiletěli. Pro nás je to krutá porážka,“ hodnotil utkání šéf Modré Ladislav Michalec. V brance se objevila posila last minute David Hildebrand. „Je to třetí brankář z Lovosic, sehnal jsem ho na poslední chvíli,“ zakroutil hlavou.

„Krom chyby u první branky Hildebrand chytal dobře. Myslím si, že jsme byli Dobroměřicím vyrovnaným soupeřem, ovšem domácí své šance dávali, my jsme hráli po malé vápno. Našim novým mladíkům chybí síla v osobních soubojích,“ pokračoval.

Opět sázka na cizince! Peníze dávám naposledy, hlásí Michalec

Že by Modrá ještě posilovala? S tím rozhodně nepočítejte! „Žádné posílení nebude. My budeme rádi, že dohrajeme soutěže, když si vzpomenu, kolik budeme platit za energie a další položky,“ dodal Michalec.

To Dobroměřice po Šluknovu sekly další celek z děčínského okresu. Radostí ale neskákaly. „Jediná dnešní pozitiva jsou hattrick Matyáše a skvěle chytající Bouček. S výsledkem samozřejmě spokojenost ale už ne s předvedenou hrou. Všude jsme byli pozdě, nechodili jsme do soubojů. To, co jsme trénovali je najednou pryč. Máme navíc dva zraněné. Matyáš, který dostal loktem do obličeje bude v pořádku, horší je to s Vildem, kterému soupeř prošlápl kotník,“ uzavřel rozladěný trenér vítězů David Holeček.