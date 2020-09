Jedinou trefu zápasu zaznamenal Antonín Čapek krásnou střelou z trestného kopu zhruba z dvaceti metrů. Trenérská lavička tak mohla být spokojená. „Je pravda, že po tom zápase ve Svádově jsem byl opravdu hodně naštvaný. Ve druhém poločase jsme tam předvedli hrozný výkon. Proti Unčínu jsme chtěli bodovat a vyšlo to,“ řekl asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

Ten měl na hřišti hned tři fotbalisty z klanu Čapků - Zdeňka, Augustina a Antonína. A právě posledně jmenovaný vykouzlil ve druhém poločase vítěznou branku zápasu. Zaznamenal jí po trestném kopu z dvacet metrů.

„Za mě zasloužené vítězství. Po celý zápas jsme měli více šancí. Hodně nám ve hře pomohl právě Tonda, hrál opravdu skvěle, posílal dobré pasy na naše útočníky. Jen škoda, že jsme těch branek nedali víc. Soupeř měl defacto jednu velkou gólovku. Máme radost, tři body bereme. Už ani nepamatuji, kdy jsme naposledy odehráli zápas s čistým kontem,“ smál se dobře naladěný Vašák.

V dalším kole však čeká na „heřmanovské orly“ daleko těžší soupeř. Heřmanov totiž hraje na půdě Junioru Děčín. „Je to derby a my v něm můžeme jenom překvapit. Třeba si nějaký bod odvezeme, ale bude to těžké,“ uzavřel vše.

TJ Heřmanov – Sokol Unčín 1:0 (0:0)

Branka: 68. Ant. Čapek. R: Materna. ŽK: Matys – M. Trojan, Mokriš, Pokorný, Poláček, Mikhailov. Diváci: 55.

Heřmanov: Topolančin - Majerik, Z. Čapek, Aug. Čapek, Havlíček - Matys, Ant. Čapek, Rojko, Váňa - Betyár (87. Cimpl), Dančo.