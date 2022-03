„Měli jsme dobrý vstup, Vorel dokonce trefil břevno. Jenže pak už byli domácí lepší, my už jsme se do šance nedostali. Bylo to spíše soubojové utkání, ale domácí vyhráli zaslouženě. Nám se moc nedařilo,“ sportovně přiznal Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Formu jako hrom mají na začátku jara fotbalisté Heřmanova, kteří vyhráli i druhý jarní zápas. Tentokráte ve Svádově jasně 4:0. „Zasloužené vítězství, domácí to jenom nakopávali, chyběla jim mezihra. My jsme měli i další šance, terén nebyl dobrý, hodně to odskakovalo. Za ten vstup do jara jsme samozřejmě rádi,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Poslední zůstává Union Děčín, který nestačil na Českou Kamenici. Ačkoliv vedl, nakonec prohrál 2:4. „Splnili jsme povinnosti a máme tři body. Tím ale pozitiva končí. Byli jsme lepší a měli více šancí. Bylo dobře, že jsme to do poločasu otočili. Ale celkově to bylo nemastné, neslané. Z naší strany tam byla velká laxnost a nedůraz,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Junior Děčín - Dobkovice 2:0 (1:0) B: Mezsároš, Šmalcl. R: Červený. ŽK: 3:3, 100 diváků.

Junior: Valštýn - Nácar, Fejfar, F.Vait, Podlaha - J.Vait (89. Novotný), Máša, Šmacl, Mezsároš (75. Vondráček) -Vicany, Hainzel (57. Senčišin).

Dobkovice: Plaček - Pekař (46. Dyrynk), Línek (71. Řeháček), Šmalcl, M. Štol, Vondráček, Dyrynk, Kutzler, Vorel, Knespl.

Union Děčín - Česká Kamenice 2:4 (1:2) B: Cerman, Malec - Maněna 2, Běloubek, M. Mach. R: Trojan. ŽK: 1:3, 50 diváků.

Union: Perl - Maksym, Bezouška (58. Malec), Humlíček, Cerman, Kuthan, P. Horáček, Očipka, Serafín, Pospíšil (72. Doktor), J. Horáček (81. Miko).

Čes. Kamenice: Marek - Braun, Jírava, M. Mach, Mitruška (85. Bude), Šimek, Běloubek (46. R. Mach), Rakušan, Černý, Maněna (72. Malina), Zeman.

Svádov - Heřmanov 0:4 (0:2) B: Ant. Čapek, M. Kolárik, vlastní Janouš, Dančo. R: Sýkora. ŽK: 1:1, 50 diváků.

Heřmanov: Herák - Dančo, Rojko, Matys, Majerik, Aug. Čapek, Ant. Čapek, Kolárik, Trudák, Havlíček (75. Gina), Nácar.