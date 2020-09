Diváci ve Vilémově viděli derby zápas, ve kterém domácí fotbalisté zaslouženě porazili Modrou 2:0. O výhře rozhodl ve druhém poločase slepenými góly Patrik Havel, který je s deseti brankami aktuálně nejlepší kanonýr soutěže. „Zcela zasloužené vítězství. Vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí a v defenzivě pracovali bezchybně. Těší nás tři body a také čisté konto. Výborný týmový výkon, který nás v nepříznivém počasí velmi zahřál,“ pochvaloval si vilémovský kouč Vlastimil Chod. Jeho družina je zatím na druhém místě za suverénem ze Srbic.

Modrá naopak podruhé v řadě prohrála v tabulce je pátá. „Vstup do zápasu byl z naší strany velmi špatný, Vilémov si vypracovával jednu šanci za druhou a my jsme je se štěstím přečkali. Postupem času se hra alespoň trochu vyrovnala. Bohužel nám chybělo zakončení, prakticky jsme neohrozili branku domácích. Ve druhé půli jsme udělali dvě laciné chyby při bránění a dvakrát inkasovali. Ve zbytku utkání jsme si vypracovali pouze jednu šanci, ve které jsme trefili břevno. To bylo bohužel od nás vše a domácí tak zaslouženě vyhráli a nezbývá než pogratulovat k vítězství,“ řekl zraněný stoper Modré Martin Fejfar. „Nyní nás čekají doma Domoušice a snad se nám podaří uspět. Dvě domácí porážky za sebou by nebyly dobré,“ má jasno.

Jílové jelo do Blšan, kde má dočasný fotbalový azyl Slavoj Žatec. Svěřenci Pavla Salavy prohráli 0:2 a jsou na šestém místě. Jílovský kouč byl po zápase na své hráče naštvaný. „První poločas byl z naší strany opravdu tragický. Nevíme, co se s hráči při venkovních zápasech děje. Jsme na kluky naštvaní,“ zlobil se Salava.

Přísnější měřítko snesl asi jen brankář Smutný. „Je pravda, že díky němu to bylo v prvním poločase pouze 1:0. Po změně stran se náš výkon zlepšil, ale i tak jsme prohráli,“ kroutil hlavou.

Jílové zatím bojuje se zraněními, trenér Salava postrádá několik klíčových hráčů. „Patrik Gaher a Viktor Bílek ještě budou chybět, tam je do dlouhodobé. Pak je tam řada hráčů, kteří mají drobné zranění. Potřebovali bychom tak dva týdny odpočívat, aby se někteří z nich dali stoprocentně do pořádku,“ uzavřel vše trenér Pavel Salava.

Stap-Tratec Vilémov – Jiskra Modrá 2:0 (0:0)

Branky: 51. a 56. Havel. R: Blaschke. ŽK: Jirchář, Honců, Čonka – Ahmed, P. Kolárik, Macko. Diváci: 98.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Šmalcl, Jindřich – Kramer (87. Snášel), Vavroušek, Rybář, Čonka, Zima (75. Kurel) – Havel.

Modrá: Matějka – Stožický, Uka, Polák, Turbák – Kolárik P. (74. Čisár), Fejfar, Kolárik M., Fiala – Ahmed (68. Šotola), Macko.



Slavoj Žatec – FK Jílové 2:0 (1:0) Branky: Pinkr, F. Klinec. R: Krutina. ŽK: Pinkr – Just, Doubek. Diváci: 130.

Jílové: Smutný – Reichelt, Florián, Doubek, Červenka – Farkaš, Hošek (75. Šaran), Feledi, Žáček – Just, Kolář.