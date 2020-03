Naši okresní fotbaloví zástupci, kteří budou na jaře bojovat o body v krajském přeboru, mají za sebou poslední přípravné zápasy. Dle výsledků to bylo povedené, ani jeden ze tří celků z Děčínska neprohrál.

PLICHTA. Jílové (v modrém) remizoval s Novým Borem 2:2. | Foto: DENÍK/Jaroslav Marek

Vilémov si v generálce připsal cenný skalp, když porazil třetiligové Přepeře 3:2. To přitom prohrával o dvě branky, skóre ale dokázal otočit. „Velmi povzbuzující vítězství na závěr přípravy. Klukům opět gratuluji a děkuji za přístup a výborné výkony, otočit výsledek 2:0 na 2:3 se soupeřem z ČFL, to ukazuje na určitou kvalitu se správným charakterem našeho týmu! Zvlášť ještě vyzdvihnu výkon našeho brankáře Martina Vaňáka! Tento týden startují jarní odvety krajského přeboru, do kterých budeme chtít přenést výkony a výsledky ze zimní přípravy. Pozitivní myšlení, sebedůvěra a pokora, to je správná cesta,“ pochvaloval si vilémovský kouč Vlastimil Chod.