„V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Kluci se konečně vyvarovali chyb, které jsme dělali v předchozích zápasech. Dařilo se nám vytvářet šance a některé jsme i proměnili. Za stavu 0:0 nás podržel brankář a nedovolil, aby šli hosté do vedení,“ pochvaloval si Pavel Salava, trenér domácího souboru.

Jílové na začátku napadalo rozehrávku Srbic. Hosté s tím měli velké problémy, často ztráceli míče a domácí se dostávali na dostřel brankáře Zdeňka. „V předchozím utkání proti Mostu jsme si říkali, že nebudeme napadat. Báli jsme se, že mladé kluky neuběháme. Jenže prvních 20 minutě jsme tam hráli pod velkým tlakem. To prostě není náš styl hry. Teď jsme se rozhodli, že se k napadání vrátíme. A vyplatilo se,“ zdůraznil.

Domácí dostal do vedení ve 27. Feledi, který se prosadil krásnou střelou z první. Mezitím se dvakrát zaskvěl dobře chytající brankář Linhart, který udržel bezbrankový stav.

Po změně stran se domácí diváci radovali podruhé, na 2:0 zvyšoval z penalty zkušený kapitán Just. Za pět minut ale Srbice snížily, prosadil se další zkušený borec Michal Salák. „Ke konci měly Srbice tlak, zatlačily nás. Ve druhém poločase byly lepší. Ale my to ustáli,“ připomněl Salava.

Domácí výhru jistil v poslední minutě opět Feledi. Jílové se v našlapané dolní polovině tabulky posunulo na 11. místo. „Výhru samozřejmě bereme, tabulka je ale hodně našlapaná. Jak už jsem říkal na začátku, nepropadáme panice. Víme, čeho je náš tým schopný. Věřím, že nám tohle vítězství pomůže do konce podzimu. Měli jsme těžký los, teď narazíme na soupeře, se kterými bychom měli bodovat,“ dodal Salava.

FK Jílové - Sokol Srbice 3:1 (1:0)

B: Feledi 2, Just (PK) - Salák. R: Menšík. ŽK: 3:3, 150 diváků.

Jílové: Linhart - Reichelt, Gaher, Florián, Novotný - Feledi, Žáček, Líbal (74. Kolář), Doubek (89. Hošek) - Just, Příhonský (91. Farkaš)