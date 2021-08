HEŘMANOV – HOSTOVICE 2:1 (2:0)

B: Matys, Rojko - Langer. R: Zitko. ŽK: 3:1, 120 diváků.

Radek Rojko, hrající trenér TJ Heřmanov: „Bylo to docela vyrovnané utkání. Hostovice mají dobrý mančaft, byly silově, fyzicky ale i technicky dobře vybavené. Prvních 15 minut byli hosté lepší, pak jsme začali hrát my a první poločas ovládli. Velká škoda, že jsme po změně stran neproměnili dvě velké šance. Tam jsme mohli hosty zlomit. Jenže Hostovice snížily a na konci jsme se báli o výhru. Zachránilo nás snad třikrát břevno. Takhle dobrý začátek jsme nečekali, jsme za to rádi. Hostovice byly zatím nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili.“

DOBKOVICE – BOHUŠOVICE 3:1 (1:0)

B: Vondráček, Šmalcl, Šulc - Ortbauer. R: Vlašič. ŽK: 3:1, 100 diváků.

Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice: „Byl to zápas dvou poločasů, hlavní roli hráli brankáři, oba chytali výborně. My jsme mohli v prvním poločase vést klidně o čtyři góly. Po změně stran se obraz hry změnil, Bohušovice nás zatlačily a měly šance. Ale podržel náš Honza Plaček. To byl důležitý moment. Hrál se kvalitní fotbalu, nahoru dolů. V závěru jsme tam poslali čerstvé hráče, to hosty zlomilo. Máme šest bodů, přitom máme těžké los. Jsme zatím spokojeni.“

UNION DĚČÍN – SVÁDOV OLŠINKY 2:2 – NA PK 5:3 (0:1)

B: Galaš, J. Horáček - Jelínek, vlastní Rangl. R: Bican. ŽK: 2:2, 80 diváků.

Pavel Horáček, trenér TJ Union Děčín: „Bylo to dobré utkání, mělo to kvalitu z obou stran. Vyrovnaný fotbal, kde se hrálo z jedné strany na druhou. Výsledkově to dopadlo spravedlivě, v penaltách jsme byli více přesní, než Svádov a zaslouženě máme druhý bod. Kluci hráli s nasazením, měli lepší přístup a byli důraznější.“

ČESKÁ KAMENICE – UNČÍN 7:1 (2:0)

B: M. Mach 2, Polan 2, R. Mach, Chmelík, Šimek - Trojan. R: Klimpl. ŽK: 2:1, 100 diváků.

Jan Běloubek, předseda FK Česká Kamenice: „Prvních 20 minut bylo vyrovnaných, soupeř byl dopředu dobrý, ale po změně stran začal hořet v obraně. Nám opět pomohla přítomnost Romana Macha, který zvedne hru celého týmu tak o 30 procent. Zasloužená výhra.“

POKRATICE – JUNIOR DĚČÍN 5:3 (2:2)

B: Marčaník 2, Macel, Brůža 2, Procházka - F. Vait, Vicany, Páša. R: Sýkora. ŽK: 1:3, 100 diváků.

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín: „Vstup do soutěže je zklamáním. V Pokraticích nám chyběl řada důležitých hráčů, pro domácí to byl zápas podzimu. Rozhodl nástup do druhé půle, ten byl pro nás katastrofální. Bohužel se někteří hráči nevyvarovali individuálních chyb. Nezbývá, než se dát zdravotně do pořádku a zabojovat v dalších zápasech.“